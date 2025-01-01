Продавав неіснуючі авто: у Луцьку шахрай за місяць обдурив людей на понад 800 тисяч гривень









Як діяла схема?

Зловмисник разом зі спільником розміщував на сайті OLX оголошення про продаж автомобілів від імені ТзОВ «Луцьк-Сервіс». Пропонував підбір та доставку авто з Європи. Серед липових товарів були машини таких популярних марок як Mazda, BMW, Audi, Dacia, а також мотоцикли.



Щоб підсилити довіру, покупцям шахрай надсилав підроблені договори з фейковими печатками. Люди перераховували шахраю гроші як передоплату або за транспортування. Однак, автомобілів покупці так і не отримували.



Масштаби шахрайства

Схема діяла всього місяць — з кінця березня до кінця квітня 2024 року. Однак, навіть за цей короткий час чоловік встиг ошукати понад десять людей. Потерпілі перераховували йому від 5 до понад 50 тисяч гривень.



Під час слідства правоохоронці встановили 16 епізодів шахрайства та 13 випадків підробки документів. Загалом він незаконно заволодів понад 823 тисячами гривень.



Який вирок виніс суд?

У лютому цього року в Луцькому міськрайонному суді злочинцю вже винесли вирок. Щоправда, тоді він відбувся умовним покаранням. Однак прокуратура оскаржила таке рішення, і ось днями вирок переглянули у Волинському апеляційному суді.



В результаті чоловіку дали 3 роки позбавлення волі. Його визнали винним за трьома статтями кримінального кодексу: у підробці документів, їхньому використанні, а також шахрайстві.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку засудили чоловіка, який ошукував українців, продаючи неіснуючі автомобілі через інтернет. Загалом він встиг всього за місяць надурити понад 10 людей, заволодівши більш ніж 823 тисячами гривень. Фінальний суд над шахраєм відбувся днями, 22 травня. Самі ж зочини він скоював ще рік тому.Зловмисник разом зі спільником розміщував на сайті OLX оголошення про продаж автомобілів від імені ТзОВ «Луцьк-Сервіс». Пропонував підбір та доставку авто з Європи. Серед липових товарів були машини таких популярних марок як Mazda, BMW, Audi, Dacia, а також мотоцикли.Щоб підсилити довіру, покупцям шахрай надсилав підроблені договори з фейковими печатками. Люди перераховували шахраю гроші як передоплату або за транспортування. Однак, автомобілів покупці так і не отримували.Схема діяла всього місяць — з кінця березня до кінця квітня 2024 року. Однак, навіть за цей короткий час чоловік встиг ошукати понад десять людей. Потерпілі перераховували йому від 5 до понад 50 тисяч гривень.Під час слідства правоохоронці встановили 16 епізодів шахрайства та 13 випадків підробки документів. Загалом він незаконно заволодів понад 823 тисячами гривень.У лютому цього року в Луцькому міськрайонному суді злочинцю вже винесли вирок. Щоправда, тоді він відбувся умовним покаранням. Однак прокуратура оскаржила таке рішення, і ось днями вирок переглянули у Волинському апеляційному суді.В результаті чоловіку дали 3 роки позбавлення волі. Його визнали винним за трьома статтями кримінального кодексу: у підробці документів, їхньому використанні, а також шахрайстві.

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