Волинянин у травні знайшов майже кілограмові красені-боровики
Сьогодні, 15:43
Сергій Семенюк із Маневич – затятий любитель «тихого полювання» – щороку у травні вирушає до лісу.
Про його весняні лісові трофеї у минулі роки вже повідомляла «Нова доба».
Успіхом увінчався його похід і цієї неділі.
– Минулоріч ще 6 травня я знайшов на «своїх» місцях боровики, – розповідає Сергій, – а цього року читав, що на Волині вже з’явилися гриби, але не було все часу вирушити за ними. А на днях не лише прочитав, а й переглянув відео в соцмережах, і не втримався, відразу ж вирушив до лісу.
І звідти повернувся він не з порожніми руками. Я теж мала змогу помилуватися першими боровиками. Як дізналась, всі вони росли поодинці, серед них є іще зовсім молоденький гриб, і чималенький темноголовий красень. А позаяк боровики не червиві, то матиме змогу родина поласувати смачною грибною юшкою або ж смаженкою.
Такі красені-боровики він знайшов у соснових борах поблизу хутора Лоше.
ОЛЕНА БИЧКОВА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про його весняні лісові трофеї у минулі роки вже повідомляла «Нова доба».
Успіхом увінчався його похід і цієї неділі.
– Минулоріч ще 6 травня я знайшов на «своїх» місцях боровики, – розповідає Сергій, – а цього року читав, що на Волині вже з’явилися гриби, але не було все часу вирушити за ними. А на днях не лише прочитав, а й переглянув відео в соцмережах, і не втримався, відразу ж вирушив до лісу.
І звідти повернувся він не з порожніми руками. Я теж мала змогу помилуватися першими боровиками. Як дізналась, всі вони росли поодинці, серед них є іще зовсім молоденький гриб, і чималенький темноголовий красень. А позаяк боровики не червиві, то матиме змогу родина поласувати смачною грибною юшкою або ж смаженкою.
Такі красені-боровики він знайшов у соснових борах поблизу хутора Лоше.
ОЛЕНА БИЧКОВА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянин у травні знайшов майже кілограмові красені-боровики
Сьогодні, 15:43
Продавав неіснуючі авто: у Луцьку шахрай за місяць обдурив людей на понад 800 тисяч гривень
Сьогодні, 15:30
Трамп розглядає можливість скасування всіх обмежень на використання західної зброї Україною, - ЗМІ
Сьогодні, 15:07