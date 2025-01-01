Волинянин у травні знайшов майже кілограмові красені-боровики

Сергій Семенюк із Маневич – затятий любитель «тихого полювання» – щороку у травні вирушає до лісу.



Про його весняні лісові трофеї у минулі роки вже повідомляла



Успіхом увінчався його похід і цієї неділі.



– Минулоріч ще 6 травня я знайшов на «своїх» місцях боровики, – розповідає Сергій, – а цього року читав, що на Волині вже з’явилися гриби, але не було все часу вирушити за ними. А на днях не лише прочитав, а й переглянув відео в соцмережах, і не втримався, відразу ж вирушив до лісу.



І звідти повернувся він не з порожніми руками. Я теж мала змогу помилуватися першими боровиками. Як дізналась, всі вони росли поодинці, серед них є іще зовсім молоденький гриб, і чималенький темноголовий красень. А позаяк боровики не червиві, то матиме змогу родина поласувати смачною грибною юшкою або ж смаженкою.



Такі красені-боровики він знайшов у соснових борах поблизу хутора Лоше.



ОЛЕНА БИЧКОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! із Маневич – затятий любитель «тихого полювання» – щороку у травні вирушає до лісу.Про його весняні лісові трофеї у минулі роки вже повідомляла «Нова доба» Успіхом увінчався його похід і цієї неділі.– Минулоріч ще 6 травня я знайшов на «своїх» місцях боровики, – розповідає Сергій, – а цього року читав, що на Волині вже з’явилися гриби, але не було все часу вирушити за ними. А на днях не лише прочитав, а й переглянув відео в соцмережах, і не втримався, відразу ж вирушив до лісу.І звідти повернувся він не з порожніми руками. Я теж мала змогу помилуватися першими боровиками. Як дізналась, всі вони росли поодинці, серед них є іще зовсім молоденький гриб, і чималенький темноголовий красень. А позаяк боровики не червиві, то матиме змогу родина поласувати смачною грибною юшкою або ж смаженкою.Такі красені-боровики він знайшов у соснових борах поблизу хутора Лоше.

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