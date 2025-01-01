Трамп розглядає можливість скасування всіх обмежень на використання західної зброї Україною, - ЗМІ

Дональд Трамп розглядає варіант повного скасування обмежень на використання західної зброї Україною, запроваджених попередньою адміністрацією Джо Байдена.



Про це повідомляє Kyiv Post із посиланням на джерела, інформує



За словами високопоставлених західних чиновників, наразі триває перегляд усіх обмежень, які існували раніше, оскільки "нинішній статус-кво не відповідає спільним інтересам у питанні повернення Росії за стіл переговорів".



Американський військовий аналітик Хорхе Ріверо відзначив, що послаблення цих обмежень дозволить Україні атакувати критично важливі об'єкти російської військової інфраструктури, включаючи авіабази, звідки запускаються дрони "Герань-2" та стратегічні бомбардувальники, що завдають ударів по українських містах.



"Ця зміна політики може ще більше уповноважити українські сили атакувати російські вузли командування та управління, а також логістичні артерії глибоко всередині Росії за допомогою високоточних боєприпасів", - додав Ріверо.



Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що більше не існує обмежень на дальність стрільби західної зброї, яку передають Україні. Кремль назвав це рішення "небезпечним кроком".



Як зазначають джерела, остаточне рішення президента США та подальші кроки підтримки України будуть обговорюватися на зустрічах із німецькими офіційними особами цього тижня. Очікується, що найближчими днями до Вашингтона прибуде міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАрозглядає варіант повного скасування обмежень на використання західної зброї Україною, запроваджених попередньою адміністрацієюПро це повідомляє Kyiv Post із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ За словами високопоставлених західних чиновників, наразі триває перегляд усіх обмежень, які існували раніше, оскільки "нинішній статус-кво не відповідає спільним інтересам у питанні повернення Росії за стіл переговорів".Американський військовий аналітиквідзначив, що послаблення цих обмежень дозволить Україні атакувати критично важливі об'єкти російської військової інфраструктури, включаючи авіабази, звідки запускаються дрони "Герань-2" та стратегічні бомбардувальники, що завдають ударів по українських містах."Ця зміна політики може ще більше уповноважити українські сили атакувати російські вузли командування та управління, а також логістичні артерії глибоко всередині Росії за допомогою високоточних боєприпасів", - додав Ріверо.Раніше канцлер Німеччиниповідомив, що більше не існує обмежень на дальність стрільби західної зброї, яку передають Україні. Кремль назвав це рішення "небезпечним кроком".Як зазначають джерела, остаточне рішення президента США та подальші кроки підтримки України будуть обговорюватися на зустрічах із німецькими офіційними особами цього тижня. Очікується, що найближчими днями до Вашингтона прибуде міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

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