У МОН заявили про наміри скоротити 10 українських вишів цього року
Сьогодні, 14:46
Протягом 2025 року Міністерство освіти і науки планує скоротити ще 10 закладів вищої освіти.
Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.
За його словами, у країні впродовж наступних 3–5 років має відбутися укрупнення мережі, оскільки це є вимогою європейської інтеграції України.
За результатами цього планомірного скорочення кількість вишів до 2030 року має зменшитись до 100.
Також заступник міністра наголосив, що які саме виші і до яких будуть приєднані – вирішується у кожному випадку індивідуально.
«Більшість укрупнень відбувається саме таким способом. Якщо заклад стає менш популярним, контингент падає. Наукові школи, викладацький склад у таких закладах треба рятувати, переводити викладачів і студентів до більших закладів», – зазначив Винницький.
Окрім того, він підкреслив, що процеси приєднання відбуваються не для економії коштів.
«Ми це робимо для того, щоб забезпечити якісне середовище там, де студенти можуть вчитися, а науково-педагогічні працівники – розвиватися», – переконує посадовець.
Водночас Винницький не назвав, які саме з 10 вишів будуть реорганізовані цьогоріч.
«Які ще будуть укрупнювати – назвати поки не можна. Це все індивідуально. Ми маємо аналіз демографії по кожній області», – сказав заступник міністра.
Також він зауважив, що укрупнення не омине прифронтові та переміщені виші.
«Поки в цьому процесі ми даємо можливість прифронтовим і переміщеним університетам спробувати себе знайти. Але з кожним роком продовження війни бачимо, що самобутність переміщених університетів втрачається, як і їхні фінансові і наукові показники. Тому там з часом укрупнення також має відбутися», – запевнив Винницький.
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Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.
За його словами, у країні впродовж наступних 3–5 років має відбутися укрупнення мережі, оскільки це є вимогою європейської інтеграції України.
За результатами цього планомірного скорочення кількість вишів до 2030 року має зменшитись до 100.
Також заступник міністра наголосив, що які саме виші і до яких будуть приєднані – вирішується у кожному випадку індивідуально.
«Більшість укрупнень відбувається саме таким способом. Якщо заклад стає менш популярним, контингент падає. Наукові школи, викладацький склад у таких закладах треба рятувати, переводити викладачів і студентів до більших закладів», – зазначив Винницький.
Окрім того, він підкреслив, що процеси приєднання відбуваються не для економії коштів.
«Ми це робимо для того, щоб забезпечити якісне середовище там, де студенти можуть вчитися, а науково-педагогічні працівники – розвиватися», – переконує посадовець.
Водночас Винницький не назвав, які саме з 10 вишів будуть реорганізовані цьогоріч.
«Які ще будуть укрупнювати – назвати поки не можна. Це все індивідуально. Ми маємо аналіз демографії по кожній області», – сказав заступник міністра.
Також він зауважив, що укрупнення не омине прифронтові та переміщені виші.
«Поки в цьому процесі ми даємо можливість прифронтовим і переміщеним університетам спробувати себе знайти. Але з кожним роком продовження війни бачимо, що самобутність переміщених університетів втрачається, як і їхні фінансові і наукові показники. Тому там з часом укрупнення також має відбутися», – запевнив Винницький.
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