У МОН заявили про наміри скоротити 10 українських вишів цього року

Протягом 2025 року Міністерство освіти і науки планує скоротити ще 10 закладів вищої освіти.Про це повідомив заступник міністра освіти і наукиЗа його словами, у країні впродовж наступних 3–5 років має відбутися укрупнення мережі, оскільки це є вимогою європейської інтеграції України.За результатами цього планомірного скорочення кількість вишів до 2030 року має зменшитись до 100.Також заступник міністра наголосив, що які саме виші і до яких будуть приєднані – вирішується у кожному випадку індивідуально.«Більшість укрупнень відбувається саме таким способом. Якщо заклад стає менш популярним, контингент падає. Наукові школи, викладацький склад у таких закладах треба рятувати, переводити викладачів і студентів до більших закладів», – зазначив Винницький.Окрім того, він підкреслив, що процеси приєднання відбуваються не для економії коштів.«Ми це робимо для того, щоб забезпечити якісне середовище там, де студенти можуть вчитися, а науково-педагогічні працівники – розвиватися», – переконує посадовець.Водночас Винницький не назвав, які саме з 10 вишів будуть реорганізовані цьогоріч.«Які ще будуть укрупнювати – назвати поки не можна. Це все індивідуально. Ми маємо аналіз демографії по кожній області», – сказав заступник міністра.Також він зауважив, що укрупнення не омине прифронтові та переміщені виші.«Поки в цьому процесі ми даємо можливість прифронтовим і переміщеним університетам спробувати себе знайти. Але з кожним роком продовження війни бачимо, що самобутність переміщених університетів втрачається, як і їхні фінансові і наукові показники. Тому там з часом укрупнення також має відбутися», – запевнив Винницький.