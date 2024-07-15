У МОН заявили про наміри скоротити 10 українських вишів цього року

У МОН заявили про наміри скоротити 10 українських вишів цього року
Протягом 2025 року Міністерство освіти і науки планує скоротити ще 10 закладів вищої освіти.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

За його словами, у країні впродовж наступних 3–5 років має відбутися укрупнення мережі, оскільки це є вимогою європейської інтеграції України.

За результатами цього планомірного скорочення кількість вишів до 2030 року має зменшитись до 100.

Також заступник міністра наголосив, що які саме виші і до яких будуть приєднані – вирішується у кожному випадку індивідуально.

«Більшість укрупнень відбувається саме таким способом. Якщо заклад стає менш популярним, контингент падає. Наукові школи, викладацький склад у таких закладах треба рятувати, переводити викладачів і студентів до більших закладів», – зазначив Винницький.

Окрім того, він підкреслив, що процеси приєднання відбуваються не для економії коштів.

«Ми це робимо для того, щоб забезпечити якісне середовище там, де студенти можуть вчитися, а науково-педагогічні працівники – розвиватися», – переконує посадовець.

Водночас Винницький не назвав, які саме з 10 вишів будуть реорганізовані цьогоріч.

«Які ще будуть укрупнювати – назвати поки не можна. Це все індивідуально. Ми маємо аналіз демографії по кожній області», – сказав заступник міністра.

Також він зауважив, що укрупнення не омине прифронтові та переміщені виші.

«Поки в цьому процесі ми даємо можливість прифронтовим і переміщеним університетам спробувати себе знайти. Але з кожним роком продовження війни бачимо, що самобутність переміщених університетів втрачається, як і їхні фінансові і наукові показники. Тому там з часом укрупнення також має відбутися», – запевнив Винницький.

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Теги: виші, скорочення
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