На Волині троє лісівників хотіли вирубати 325 здорових дерев: їх судитимуть

Скерували до суду кримінальне провадження про вчинення двома інженерами лісового господарства та помічником лісничого філії «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України», які хотіли незаконно вирубати 325 здорових дерев.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За даними слідства, лісівники внесли в документи відводу недостовірні відомості стосовно стану дерев, які підлягають санітарній вибірковій рубці у Берестечківському лісництві, на підставі яких отримали лісорубний квиток.Таким чином разом із деревами, які підлягали санітарній рубці, у незаконну рубку вони відвели понад три сотні здорових дерев. Рубка не відбулася завдяки вчасному втручанню правоохоронців. Розмір упереджених збитків становить понад 6,5 млн гривень.Окрім того, обвинуваченими вчинено замах на заволодіння майном –деревиною породи сосна загальною вартістю понад 870 тисяч гривень, внаслідок заниження об'ємів дерев при відведенні їх в рубку.Далі – слово за судом.