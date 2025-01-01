У Луцьку за державну зраду на 14 років засудили правоохоронця з Луганщини
Сьогодні, 13:00
Луцький міськрайонний суд визнав винним колишнього міліціонера, який перейшов на бік російської окупаційної влади та обіймав посаду у незаконному «ОМВД россии "Старобельский"» на тимчасово окупованій території Луганської області.
Про це йдеться у вироку суду від 22 травня.
Згідно з матеріалами справи, чоловік — уродженець Краснодона, колишній співробітник карного розшуку, якого звільнили ще у 2014 році за порушення дисципліни. Вже у 2023 році він добровільно погодився працювати в незаконному правоохоронному органі, створеному на окупованій території, та виконував обов’язки керівника цього «відділу поліції» у місті Старобільськ.
Під час служби він впроваджував російське законодавство, чим грубо порушував Конституцію України та права громадян, які залишились на тимчасово окупованих територіях. Суд визнав його винним у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Вироком суду зрадника засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням спеціального звання «лейтенант міліції». Крім того, йому заборонили обіймати будь-які посади в правоохоронних органах протягом 15 років.
Розгляд справи відбувався заочно, оскільки обвинувачений переховується на окупованій території. Тож покарання набуде чинності з моменту затримання колаборанта.
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Про це йдеться у вироку суду від 22 травня.
Згідно з матеріалами справи, чоловік — уродженець Краснодона, колишній співробітник карного розшуку, якого звільнили ще у 2014 році за порушення дисципліни. Вже у 2023 році він добровільно погодився працювати в незаконному правоохоронному органі, створеному на окупованій території, та виконував обов’язки керівника цього «відділу поліції» у місті Старобільськ.
Під час служби він впроваджував російське законодавство, чим грубо порушував Конституцію України та права громадян, які залишились на тимчасово окупованих територіях. Суд визнав його винним у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Вироком суду зрадника засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням спеціального звання «лейтенант міліції». Крім того, йому заборонили обіймати будь-які посади в правоохоронних органах протягом 15 років.
Розгляд справи відбувався заочно, оскільки обвинувачений переховується на окупованій території. Тож покарання набуде чинності з моменту затримання колаборанта.
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