Туристичний збір: скільки заробили громади на Волині

Туристичний збір: скільки заробили громади на Волині
За чотири місяці 2025 року до місцевих бюджетів громад Волинської області надійшло 1 мільйон 313 тисяч гривень туристичного збору.

Це на 17,4 % більше проти аналогічного періоду торік, повідомили 27 травня в Головному управлінні Державної податкової служби (ДПС) області, пише Суспільне.

Податківці пояснили: туристичний збір сплачують іноземці та особи без громадянства авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання: готелях, хостелах, будинках відпочинку тощо.

Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно. За кожну добу проживання вона складає до 0,5 % мінімальної зарплати для громадян України та до 5 % — для іноземців.

У Головному управлінні ДПС також зазначили, що з огляду на наближення літа, можливість залучити додаткові надходження до бюджетів громад збільшується. Цьому сприяє і віддаленість Волині від зони бойових дій.

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Теги: Волинь, туристи
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