«Які часи, такі і хобі»: волинянин змінив вудку на гранатомет

«Які часи, такі і хобі»: волинянин змінив вудку на гранатомет
Ковельчанин Олександр, який до повномасштабного вторгнення захоплювався риболовлею, нині служить гранатометником у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.

Про це військова частина повідомила у фейсбуці.

«Зараз зовсім інший етап війни, ніж будь-коли. Все через велику кількість дронів різних типів, які надзвичайно впливають на поле бою. Вони абсолютно його змінили в порівнянні з початком великої війни. Це особливо помітно, коли тримаєш оборону на передньому краї», - каже військовий.

Олександр добре пам’ятає, як залишив рідний Ковель на початку повномасштабного вторгнення.

«Спочатку був у підрозділі охорони, який займався прикриттям важливих об’єктів на Волині. А вже за кілька місяців доєднався до 14-ї Князівської бригади, яка тоді воювала на Донеччині», - зазначив він.

Воїн пригадує, як давався взнаки брак бойового досвіду та як звикав до постійних артилерійських обстрілів. Долати фронтові труднощі допомагали досвідчені побратими.

«Я потрапив у дуже вмотивований і згуртований колектив: досвідченіші бійці все пояснили, показали, підтримали. Тому доволі швидко адаптувався. А згодом уже сам зустрічав нових побратимів і навчав їх», - зізнався Олександр.

Не все пережите воїн воліє згадувати. Але цю історію пригадує з посмішкою.

«Кілька окупантів йшли окопуватися на позиції й чомусь були впевнені, що нас там немає. Залишили зброю, а в руках мали лише лопати. Так з тими лопатами ми їх і взяли в полон», - розповів він.

За роки війни Олександр навчився цінувати не лише справжню дружбу, а й те, що раніше здавалося звичними.

«У цивільному житті ти не помічаєш того, що тут має особливу цінність: тихий сон на зручному ліжку, гарячий душ… А головне, люди, які підтримують попри все! Рідні, яких так рідко бачиш…» - каже воїн.

У мирному житті Олександр захоплювався риболовлею. Тепер каже, що його нове хобі – знищувати з гранатомета ворожу техніку.

«Які часи, такі й хобі», – посміхається воїн.


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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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