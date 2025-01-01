«Які часи, такі і хобі»: волинянин змінив вудку на гранатомет

Ковельчанин, який до повномасштабного вторгнення захоплювався риболовлею, нині служить гранатометником у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.Про це військова частина повідомила у фейсбуці.«Зараз зовсім інший етап війни, ніж будь-коли. Все через велику кількість дронів різних типів, які надзвичайно впливають на поле бою. Вони абсолютно його змінили в порівнянні з початком великої війни. Це особливо помітно, колина передньому краї», - каже військовий.Олександр добре пам’ятає, як залишив рідний Ковель на початку повномасштабного вторгнення.«Спочатку був у підрозділі охорони, який займався прикриттям важливих об’єктів на Волині. А вже за кілька місяців доєднався до 14-ї Князівської бригади, яка тоді воювала на Донеччині», - зазначив він.Воїн пригадує, як давався взнаки брак бойового досвіду та як звикав до постійних артилерійських обстрілів. Долати фронтові труднощі допомагали досвідчені побратими.«Я потрапив у дуже вмотивований і згуртований колектив: досвідченіші бійці все пояснили, показали, підтримали. Тому доволі швидко адаптувався. А згодом уже сам зустрічав нових побратимів і навчав їх», - зізнався Олександр.Не все пережите воїн воліє згадувати. Але цю історію пригадує з посмішкою.«Кілька окупантів йшли окопуватися на позиції й чомусь були впевнені, що нас там немає. Залишили зброю, а в руках мали лише лопати. Так з тими лопатами ми їх і взяли в полон», - розповів він.За роки війни Олександр навчився цінувати не лише справжню дружбу, а й те, що раніше здавалося звичними.«У цивільному житті ти не помічаєш того, що тут має особливу цінність: тихий сон на зручному ліжку, гарячий душ… А головне, люди, які підтримують попри все! Рідні, яких так рідко бачиш…» - каже воїн.У мирному житті Олександр захоплювався риболовлею. Тепер каже, що його нове хобі – знищувати з гранатомета ворожу техніку.«Які часи, такі й хобі», – посміхається воїн.