Українці можуть втратити бронь від мобілізації після 28 травня: кого торкнеться

Українці можуть втратити бронь від мобілізації після 28 травня: кого торкнеться
В Україні деякі працівники можуть залишитися без броні від мобілізації після 28 травня 2025 року. Причина - перевірка Мінекономіки щодо відповідності підприємств статусу критично важливих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний лист Мінекономіки №27-11/37509-07 від 19 травня 2025 року.

Міністерство економіки попередило підприємства, що мають філії та права власності або оренди у трьох і більше областях України, про необхідність подати документи.

У разі невиконання цієї вимоги до 28 травня вони ризикують втратити право на бронювання військовозобов’язаних працівників.

Які документи потрібно подати

Йдеться про дві ключові групи документів:

витяги з інформаційної системи ДПС про статус розрахунків з бюджетом і фондами по кожному відокремленому підрозділу за період з 1 січня по 30 квітня 2025 року;

документи, що підтверджують право власності або оренди приміщень, у яких працюють філії.

Ці документи необхідно надіслати до Мінекономіки електронною поштою. Особливу увагу слід приділити саме філіям і представництвам - щодо головного офісу наразі подавати інформацію не вимагається.

Що буде у разі порушення

Підприємства, які не виконають вимоги вчасно, можуть втратити статус критично важливих і, відповідно, право на бронювання персоналу.

Такий статус дозволяє компаніям зберігати ключових фахівців під час воєнного стану.

Бронювання від мобілізації

Станом на початок 2025 року бронювання отримали до 950 тисяч українців, тобто приблизно чисельність українського війська.

Забронювати можуть працівників критичних підприємств у разі зарплати на рівні 20 тисяч гривень.

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Теги: Росія, війна
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