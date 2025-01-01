На Волині поховали Героя Сергія Уляницького

Учора, 26 травня, «на щиті» на малу батьківщину повернувся захисник Україниіз волинського села Носачевичі.Волинянинза Україну, її свободу та незалежність в районі населеного пункту Григорівка Донецької області 16 травня 2025 року, повідомляє Рожищенська міськрада.Навколішки зустрічала Рожищенська громада 29-річного Героя. І знову площа біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України наповнилася невимовним смутком, болем та плачем.На громадську панахиду, аби віддати останню шану Героєві та помолитися за невинно вбитого воїна, зійшлося багато людей. Біля вкритої національним стягом домовини - згорьовані батьки, родичі, наречена. Війна передчасно одягла її у вдовину печаль, зруйнувала мрії про щасливе сімейне життя з коханим.Попрощатися з загиблим Сергієм Уляницьким приїхали також побратими. І усі як один вони стверджували, що на свій досить молодий вік Сергій Уляницький був досвідченим воїном, щирим товаришем, надійним побратимом.Він мріяв про мирну та щасливу Україну та віддав за неї найдорожче - власне життя.Рожищенський міський головависловив слова співчуття та підтримки родині, подякував батькам за гідне виховання сина. Бо завдячуючи таким Героям, як Сергій Уляницький, Україна живе, бореться і обов'язково переможе.Після панахиди траурний кортеж відправився до рідної домівки загиблого - у Носачевичі, де віддати останню шану полеглому Героєві прийшли родичі, друзі, сусіди, знайомі, однокласники та односельці. Ніхто не соромився сліз. І навіть небо плакало, проводжаючи Героя в останню земну дорогу.Велелюдною процесією провадили Героя Сергія Уляницького до храму у рідному селі, де відслужили чин похорону.Сергій Уляницький виконав у своєму житті дві найголовніші заповіді: громадянську - став на захист рідної землі та християнську - віддав життя за ближнього свого. Тому він - Герой, лицар Небесного війська.Останній спочинок загиблий Герой Сергій Уляницький знайшов на кладовищі Носачевичах. Під звуки гімну України та гучні постріли військових його зболене тіло прийняла холодна земля. А стяг, яким була вкрита домовина, військові передали батькам воїна, як символ вільної та незалежної України, за яку віддав життя їх син