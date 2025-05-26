Розвідка доповіла, що рф готує нові наступальні операції, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що за даними розвідки, Росія готує нові наступальні операції.



Про це пише



"Провів Ставку. Були доповіді розвідок, дуже ґрунтовні. Загалом щодо ситуації: війна та російські наміри, можливості російських військ та їхнього промислового комплексу, а також наші можливості тиснути на Росію та збивати її плани.



Бачимо з інформації, яку здобуває розвідка, та з відкритих даних, що путін і його оточення не планують завершувати війну – немає зараз жодного підтвердження, що вони серйозно розглядають варіант миру й розглядають серйозно дипломатію. Навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції", - йдеться в повідомленні.



Президент додає, що Росія розраховує на подальшу війну і це з їхнього боку: "відверта зневага всіх у світі, хто прагне миру, хто намагається зробити дипломатію дієвою".



Зеленський переконаний, що розвідки партнерів теж мають таку інформацію, теж бачать такі факти, і важливо, щоб вони не заплющували очі та доповідали нагору.



Глава МЗС РФ Сергій Лавров 23 травня заявив, що РФ представить Україні проєкт "документа про врегулювання", щойно завершиться обмін військовополоненими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизаявив, що за даними розвідки, Росія готує нові наступальні операції.Про це пише Українська правда "Провів Ставку. Були доповіді розвідок, дуже ґрунтовні. Загалом щодо ситуації: війна та російські наміри, можливості російських військ та їхнього промислового комплексу, а також наші можливості тиснути на Росію та збивати її плани.Бачимо з інформації, яку здобуває розвідка, та з відкритих даних, що путін і його оточення не планують завершувати війну – немає зараз жодного підтвердження, що вони серйозно розглядають варіант миру й розглядають серйозно дипломатію. Навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції", - йдеться в повідомленні.Президент додає, що Росія розраховує на подальшу війну і це з їхнього боку: "відверта зневага всіх у світі, хто прагне миру, хто намагається зробити дипломатію дієвою".Зеленський переконаний, що розвідки партнерів теж мають таку інформацію, теж бачать такі факти, і важливо, щоб вони не заплющували очі та доповідали нагору.Глава МЗС РФ23 травня заявив, що РФ представить Україні проєкт "документа про врегулювання", щойно завершиться обмін військовополоненими.

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