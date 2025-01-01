Кількість спроб незаконного перетину кордону на Волині зменшилася, - ДПСУ





Йдеться про використання підроблених документів, розповіла Маргарита Вершиніна.



"З початку 2025 року прикордонники Волинського загону виявили 38 осіб, які використовували фальшиві документи, аби перетнути кордон у "Ягодині" чи "Устилузі", — каже речниця. — Торік ми виявили 143 особи".



Зі слів Маргарити Вершиніної, кількість спроб виїзду за кордон з підробленими документами зменшилася завдяки розширенню можливостей здійснення перевірки за допомогою Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг".



Інші методи незаконного перетину кордону



Загалом під час незаконного перетину кордону з Польщею та Білоруссю на Волині від початку року затримали 110 військовозобов'язаних. 38 людей надали прикордонникам фальшиві документи чи довідки, ще 72 — намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску.



Торік, у цей же період, прикордонники затримали 164 людини. Усі порушники, говорить речниця, — з різних областей Україні.



Відповідальність за незаконний перетин кордону



Перетинання або спроба незаконного перетинання кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску або в пунктах пропуску карається штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адмінарештом на строк до 15 діб.



Маргарита Вершиніна додала: якщо спроба незаконного перетину кордону була за змовою осіб, або вчинена повторно — затриманому загрожує штраф від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адмінарешт на строк від 10 до 15 діб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У порівнянні з 2024 роком кількість спроб незаконного перетину держкордону у межах Волинської області зменшилася у чотири рази.Йдеться про використання підроблених документів, розповіла Суспільному речниця Волинського прикордонного загону"З початку 2025 року прикордонники Волинського загону виявили 38 осіб, які використовували фальшиві документи, аби перетнути кордон у "Ягодині" чи "Устилузі", — каже речниця. — Торік ми виявили 143 особи".Зі слів Маргарити Вершиніної, кількість спроб виїзду за кордон з підробленими документами зменшилася завдяки розширенню можливостей здійснення перевірки за допомогою Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг".Загалом під час незаконного перетину кордону з Польщею та Білоруссю на Волині від початку року затримали 110 військовозобов'язаних. 38 людей надали прикордонникам фальшиві документи чи довідки, ще 72 — намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску.Торік, у цей же період, прикордонники затримали 164 людини. Усі порушники, говорить речниця, — з різних областей Україні.Перетинання або спроба незаконного перетинання кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску або в пунктах пропуску карається штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адмінарештом на строк до 15 діб.Маргарита Вершиніна додала: якщо спроба незаконного перетину кордону була за змовою осіб, або вчинена повторно — затриманому загрожує штраф від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адмінарешт на строк від 10 до 15 діб.

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