Сказ на Наливайка у Луцьку: скільки тварин вакцинували проти початку карантину

Сказ на Наливайка у Луцьку: скільки тварин вакцинували проти початку карантину
З 18 травня, відколи на вулиці Наливайка у Луцьку запровадили карантин через випадок сказу у кошеняти, ветеринари вакцинували 20 тварин.

Про це в коментарі Суспільному 27 травня розповів виконувач обов’язків керівника Волинської обласної державної лікарні ветеринарної медицини Андрій Ткачук. З його слів, щеплення проти сказу отримали 3 домашніх коти та 2 собаки. Також вакцину ввели 13 вуличним котам і двох псам.

Після підтвердження захворювання, Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при райдержадміністрації провела засідання. На ньому погодили план заходів з ліквідації сказу тварин на вулиці Наливайка, яку визнали неблагополучним пунктом по сказу.

За словами Андрія Ткачука, наразі спеціалісти ветеринарної медицини проводять щеплення собак та котів, розпитують власників домашніх улюбленців про їх фізіологічний стан. У разі підозрілої поведінки тварини, потрібно звернутися до ветлікарів, вакцина від сказу у місті є, наголосив виконувач обов’язків керівника Волинської обласної державної лікарні ветеринарної медицини.

Що відомо про випадок сказу на Наливайка у Луцьку

Сказ у котеняти, яке врятували небайдужі біля будинку на Наливайка, 8, підтвердили лабораторно 18 травня після загибелі тварини. Відтоді в межах вулиці запровадили карантин.

За даними обласного Центру контролю і профілактики хвороб, триває епідрозслідування випадку сказу. Епідеміологи виявляють коло осіб, які контактували з хворою твариною. Наразі йдеться про шістьох людей: трьох дорослих і трьох дітей. П'ятеро із них вже отримали перші щеплення профілактичного антирабічного лікування.

Довідково: Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально.

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Теги: сказ, Луцьк
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