Школярі після 11 класу виїжджають за кордон, але не масово, - Лісовий

Оксен Лісовий підтвердив наявність тенденції виїзду українських школярів за кордон після завершення 11 класу, проте наголосив, що це не масово.



Про це пише



"Я не сказав би, що це масово, але тенденція така є. Безумовно, у нас є ряд задумок, як помʼякшити таку негативну тенденцію, не довівши її до рівня загрози", - йдеться в повідомленні.



За словами міністра, головним чинником, що впливає на рішення родин про виїзд за кордон з дітьми, зокрема і зі старшокласниками, – це питання безпеки.



Крім того, Лісовий заявив, що всі українські діти, які повернуться з-за кордону, незалежно від рівня знань, повинні мати місце в українській школі.



"Місця для українських дітей, які будуть повертатися із-за кордону, є. Сьогодні ми маємо дуже багато недоукомплектованих шкіл. Школи із задоволенням забирають собі дітей. Тут взагалі немає проблеми, це абсолютно правильна політика", - сказав Лісовий.



У квітні уряд затвердив законопроєкт про внесення змін до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо прав студентів та освітян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр освіти і науки Українипідтвердив наявність тенденції виїзду українських школярів за кордон після завершення 11 класу, проте наголосив, що це не масово.Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву Оксена Лісового."Я не сказав би, що це масово, але тенденція така є. Безумовно, у нас є ряд задумок, як помʼякшити таку негативну тенденцію, не довівши її до рівня загрози", - йдеться в повідомленні.За словами міністра, головним чинником, що впливає на рішення родин про виїзд за кордон з дітьми, зокрема і зі старшокласниками, – це питання безпеки.Крім того, Лісовий заявив, що всі українські діти, які повернуться з-за кордону, незалежно від рівня знань, повинні мати місце в українській школі."Місця для українських дітей, які будуть повертатися із-за кордону, є. Сьогодні ми маємо дуже багато недоукомплектованих шкіл. Школи із задоволенням забирають собі дітей. Тут взагалі немає проблеми, це абсолютно правильна політика", - сказав Лісовий.У квітні уряд затвердив законопроєкт про внесення змін до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо прав студентів та освітян.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію