Школярі після 11 класу виїжджають за кордон, але не масово, - Лісовий

Школярі після 11 класу виїжджають за кордон, але не масово, - Лісовий
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий підтвердив наявність тенденції виїзду українських школярів за кордон після завершення 11 класу, проте наголосив, що це не масово.

Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву Оксена Лісового.

"Я не сказав би, що це масово, але тенденція така є. Безумовно, у нас є ряд задумок, як помʼякшити таку негативну тенденцію, не довівши її до рівня загрози", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, головним чинником, що впливає на рішення родин про виїзд за кордон з дітьми, зокрема і зі старшокласниками, – це питання безпеки.

Крім того, Лісовий заявив, що всі українські діти, які повернуться з-за кордону, незалежно від рівня знань, повинні мати місце в українській школі.

"Місця для українських дітей, які будуть повертатися із-за кордону, є. Сьогодні ми маємо дуже багато недоукомплектованих шкіл. Школи із задоволенням забирають собі дітей. Тут взагалі немає проблеми, це абсолютно правильна політика", - сказав Лісовий.

У квітні уряд затвердив законопроєкт про внесення змін до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо прав студентів та освітян.

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Теги: школярі, кордон, війна
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