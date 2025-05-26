У лікарні Дніпра помер військовослужбовець з Луцька Руслан Войтович

У лікарні Дніпра помер військовослужбовець з Луцька Руслан Войтович
Від отриманих на війні поранень помер лучанин Руслан Войтович.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще одну втрату.

Лучанин Войтович Руслан Васильович, 30.04.1982 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 3 розвідувального відділення розвідувального взводу мотопіхотного батальйону.

Молодший сержант Войтович Руслан Васильович помер 26.05.2025 року у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.І. Мечнікова від поранень отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Плещіївка Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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