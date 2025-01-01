У Трампа озвучили можливе місце мирної зустрічі з путіним і Зеленським





Як передає Кіт Келлог.



За словами Келлога, необхідно продовжувати тиск на росіян для того, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів з Україною. Він нагадав, що під час розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним росіяни сказали, що збираються підготувати меморандум.



США вже отримали відповідний документ від української сторони, і чекають його від російської сторони для того, щоб порівняти. Як тільки це станеться, то відбудеться ще одна зустріч щодо мирних перемовин. Можливо вона відбудеться в Женеві.



"Ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не захотіли туди їхати. Тож Женева може стати наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери - Путін, президент Зеленський і президент Трамп - і напрацюють усе це і підпишуть який-небудь документ, щоб покласти край цій війні", - заявив Келлог.



Переговори Росії та України у Туреччині



16 травня вперше за кілька років відбулися прямі переговори між представниками України та Росії. Делегації обох держав зустрілися в Туреччині. До країни також прибув президент Володимир Зеленський, сподіваючись на особисту зустріч із володимиром путіним, однак російський диктатор проігнорував запрошення до діалогу.



Українську делегацію на переговорах очолив міністр оборони Рустем Умєров, російську - радник президента РФ Володимир Мединський.



А 19 травня, після розмови з американським лідером Дональдом Трампом російський диктатор володимир путін заявив, що необхідно "просто визначити найбільш ефективні шляхи руху до миру".



Відразу після цього путін заявив, що Російська Федерація готова працювати з Україною над меморандумом з приводу можливого майбутнього мирного договору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати Америки отримали від України перелік умов для досягнення миру і тепер очікують від РФ відповідоного меморандуму.Як передає РБК-Україна , про це в ефірі Fox Business заявив спецпосланець президента США в УкраїніЗа словами Келлога, необхідно продовжувати тиск на росіян для того, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів з Україною. Він нагадав, що під час розмови президента СШАз російським диктатором володимиром путіним росіяни сказали, що збираються підготувати меморандум.США вже отримали відповідний документ від української сторони, і чекають його від російської сторони для того, щоб порівняти. Як тільки це станеться, то відбудеться ще одна зустріч щодо мирних перемовин. Можливо вона відбудеться в Женеві."Ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не захотіли туди їхати. Тож Женева може стати наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери - Путін, президент Зеленський і президент Трамп - і напрацюють усе це і підпишуть який-небудь документ, щоб покласти край цій війні", - заявив Келлог.16 травня вперше за кілька років відбулися прямі переговори між представниками України та Росії. Делегації обох держав зустрілися в Туреччині. До країни також прибув президент, сподіваючись на особисту зустріч із володимиром путіним, однак російський диктатор проігнорував запрошення до діалогу.Українську делегацію на переговорах очолив міністр оборони, російську - радник президента РФА 19 травня, після розмови з американським лідером Дональдом Трампом російський диктатор володимир путін заявив, що необхідно "просто визначити найбільш ефективні шляхи руху до миру".Відразу після цього путін заявив, що Російська Федерація готова працювати з Україною над меморандумом з приводу можливого майбутнього мирного договору.

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