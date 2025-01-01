У Трампа озвучили можливе місце мирної зустрічі з путіним і Зеленським

У Трампа озвучили можливе місце мирної зустрічі з путіним і Зеленським
Сполучені Штати Америки отримали від України перелік умов для досягнення миру і тепер очікують від РФ відповідоного меморандуму.

Як передає РБК-Україна, про це в ефірі Fox Business заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог.

За словами Келлога, необхідно продовжувати тиск на росіян для того, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів з Україною. Він нагадав, що під час розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним росіяни сказали, що збираються підготувати меморандум.

США вже отримали відповідний документ від української сторони, і чекають його від російської сторони для того, щоб порівняти. Як тільки це станеться, то відбудеться ще одна зустріч щодо мирних перемовин. Можливо вона відбудеться в Женеві.

"Ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не захотіли туди їхати. Тож Женева може стати наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери - Путін, президент Зеленський і президент Трамп - і напрацюють усе це і підпишуть який-небудь документ, щоб покласти край цій війні", - заявив Келлог.

Переговори Росії та України у Туреччині

16 травня вперше за кілька років відбулися прямі переговори між представниками України та Росії. Делегації обох держав зустрілися в Туреччині. До країни також прибув президент Володимир Зеленський, сподіваючись на особисту зустріч із володимиром путіним, однак російський диктатор проігнорував запрошення до діалогу.

Українську делегацію на переговорах очолив міністр оборони Рустем Умєров, російську - радник президента РФ Володимир Мединський.

А 19 травня, після розмови з американським лідером Дональдом Трампом російський диктатор володимир путін заявив, що необхідно "просто визначити найбільш ефективні шляхи руху до миру".

Відразу після цього путін заявив, що Російська Федерація готова працювати з Україною над меморандумом з приводу можливого майбутнього мирного договору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Спортивне харчування із доставкою по Волині
Сьогодні, 19:11
ЗСУ стримують ворога на Сумщині: росія застосовує розвідку боєм і малі групи піхоти
Сьогодні, 19:10
У Трампа озвучили можливе місце мирної зустрічі з путіним і Зеленським
Сьогодні, 18:18
Як обрати ідеальну мотокосу для вашого саду
Сьогодні, 17:32
У лікарні Дніпра помер військовослужбовець з Луцька Руслан Войтович
Сьогодні, 17:23
Схожі новини
ЗСУ стримують ворога на Сумщині: росія застосовує розвідку боєм і малі групи піхоти ЗСУ стримують ворога на Сумщині: росія застосовує розвідку боєм і малі групи піхоти
Сьогодні, 19:10
У лікарні Дніпра помер військовослужбовець з Луцька Руслан Войтович У лікарні Дніпра помер військовослужбовець з Луцька Руслан Войтович
Сьогодні, 17:23
Трамп розглядає можливість скасування всіх обмежень на використання західної зброї Україною, - ЗМІ Трамп розглядає можливість скасування всіх обмежень на використання західної зброї Україною, - ЗМІ
Сьогодні, 15:07
У Німеччині заявили, що більше немає жодних обмежень на далекобійність зброї, яку Україні надавали західні партнери У Німеччині заявили, що більше немає жодних обмежень на далекобійність зброї, яку Україні надавали західні партнери
26 травня, 17:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Спортивне харчування із доставкою по Волині
Сьогодні, 19:11
 0
ЗСУ стримують ворога на Сумщині: росія застосовує розвідку боєм і малі групи піхоти
Сьогодні, 19:10
 0
У Трампа озвучили можливе місце мирної зустрічі з путіним і Зеленським
Сьогодні, 18:18
 0
Як обрати ідеальну мотокосу для вашого саду
Сьогодні, 17:32
 0
У лікарні Дніпра помер військовослужбовець з Луцька Руслан Войтович
Сьогодні, 17:23
 0
Медіа
відео
1/8