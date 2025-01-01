Волинський драмтеатр завершує 85-ий сезон: чим дивуватимуть у Луцьку 11 – 15 червня

Волинський драмтеатр завершує 85-ий сезон: чим дивуватимуть у Луцьку 11 – 15 червня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.

Цього тижня глядачі співпереживатимуть несподівану розв’язку стосунків, інтриги, емоційні моменти – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва. А найменшенькі тішитимуться улюбленими казковими сюжетами.

Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 11 до 15 червня.

Ця вистава – п’єса про створення п’єси.

У середу, 11 червня, о 18:00 на камерній сцені – драма-комедія «Академія сміху» Кокі Метані. Режисер-постановник – заслужений артист України Василь Гриб. Тривалість – 1 година 25 хвилин (без антракту).

Автор і Цензорка працюють разом: один пише, інший стежить за відповідністю. Їхні взаємини сповнені суперечок, творчих відкриттів і буденних розмов. Автор прагне догодити Цензорці, аби твір прийняли, а та намагається вберегти його від помилок. Згодом цензорка із критика перетворюється на співавторку, а тривала спільна робота пробуджує у ній повагу до театру. Але скільки їм доведеться пережити разом!
Волинський драмтеатр завершує 85-ий сезон: чим дивуватимуть у Луцьку 11 – 15 червня

Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.

Ця вистава торкається універсальних людських цінностей та питань самоідентифікації.

У четвер, 12 червня, о 18:00 на камерній сцені – комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 год 40 хв (без антракту).

В основі сюжету – щоденник молодої дівчини, яка стала жертвою Голокосту у жовтні 1941 року. Героїня, опинившись у трагічних обставинах, розмірковує про своє коріння, нещасливу долю та несподівано знаходить шлях до світла. Як і в багатьох єврейських історіях, смішне тут поєднується з сумним, але головний посил – життя триває.
Волинський драмтеатр завершує 85-ий сезон: чим дивуватимуть у Луцьку 11 – 15 червня

Це витончена комедія, яка з гумором та іронією досліджує стосунки між чоловіками й жінками, сповнені несподіваних поворотів та яскравих емоцій.

У п’ятницю, 13 червня, о 18:00французька комедія «Обережно - жінки!» А. Курейчика. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Людмила Колосович. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).

Це яскрава історія про пошуки гармонії у стосунках, у якій кожен глядач знайде щось близьке й зрозуміле, а неочікувані моменти триматимуть увагу до останньої хвилини. Постановка захоплює динамікою, емоційною напругою та неперевершеною акторською грою, залишаючи простір як для сміху, так і для роздумів.
Волинський драмтеатр завершує 85-ий сезон: чим дивуватимуть у Луцьку 11 – 15 червня

На основній сцені театру – популярна та яскрава вистава, що подарує глядачам лише позитив!

У суботу ввечері, 14 червня, о 17:00комедія на дві дії «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)» Рея Куні. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).

Ця комедія наших днів у двох діях розкриває заплутану інтрижку між помічником Прем'єр-міністра та секретаркою його начальника. Здавалося б, невинна ситуація постійно загрожує обернутися гучним скандалом, а можливо, навіть вбивством. Головне завдання – зробити все, аби ця історія залишилася в таємниці...
Волинський драмтеатр завершує 85-ий сезон: чим дивуватимуть у Луцьку 11 – 15 червня

15 червня – закриття 85-го театрального сезону на основній сцені!

У неділю, 15 червня, о 12:00весела феєрія на одну дію «Казковий день Лілеї». Автор та режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година.

Дізнайтесь більше про те, як зробити крок назустріч змінам, завжди прагнути до досягнень та спробувати знайти справжнього себе у оточуючому світі! Усе це стане можливим під час підготовки до дня народження головної героїні впродовж усієї вистави, куди люб’язно запрошуємо! Потанчимо та повеселімось на святі разом!

У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
Волинський драмтеатр завершує 85-ий сезон: чим дивуватимуть у Луцьку 11 – 15 червня

Ця вистава – це спів, кохання та інтриги!

У неділю ввечері, 15 червня, о 17:00комедійна оперета на три дії «Сільва» Імре Кальмана. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).

Постановка про те, як чарівна співачка кабаре «Орфеум» потрапляє у вир емоцій, гумору та музики! Ця подія вразить яскравими персонажами і незабутніми моментами.
Волинський драмтеатр завершує 85-ий сезон: чим дивуватимуть у Луцьку 11 – 15 червня

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Волинський драмтеатр завершує 85-ий сезон: чим дивуватимуть у Луцьку 11 – 15 червня

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Теги: Луцьк, театр
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