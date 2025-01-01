Окупанти випалили на тілі українського полоненого надпис «Слава росії», - розвідка
Сьогодні, 14:00
Фотографія військового, на тілі якого випалили надпис «Слава росії», є справжньою. Це фото військового, якого повернули в Україну під час попередніх обмінів.
Про це в етері телемаратону «Єдині новини» повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, пише Громадське.
Мова йде про фотографію, яку поширило видання Clash Report. Тіло звільненого з полону військового вкрито численними шрамами. Також окупанти залишили на ньому напис "слава росії".
За його словами, це фото зробив лікар під час огляду звільненого з полону захисника в одному з регіональних медичних центрів.
«На жаль, це — справжнє фото. Це з одного з попередніх обмінів. Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав, сфотографував це і виклав у мережу. Це — свідчення того, через що проходять у полоні наші захисники», — сказав Юсов.
У ГУР наголосили на систематичному порушенні росією умов утримання полонених. За словами Юсова, 90% опитаних українських військових, яких визволили з полону рф, кажуть про порушення умов утримання, необхідних стандартів харчування та медзабезпечення.
Юсов також зауважив, що під час обмінів фіксується критична втрата бранцями ваги.
«Це візуально дуже видно, і відрізняється, у якому стані повертаються окупанти до росії і у якому стані повертаються українські захисники», — наголосив він.
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Про це в етері телемаратону «Єдині новини» повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, пише Громадське.
Мова йде про фотографію, яку поширило видання Clash Report. Тіло звільненого з полону військового вкрито численними шрамами. Також окупанти залишили на ньому напис "слава росії".
За його словами, це фото зробив лікар під час огляду звільненого з полону захисника в одному з регіональних медичних центрів.
«На жаль, це — справжнє фото. Це з одного з попередніх обмінів. Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав, сфотографував це і виклав у мережу. Це — свідчення того, через що проходять у полоні наші захисники», — сказав Юсов.
У ГУР наголосили на систематичному порушенні росією умов утримання полонених. За словами Юсова, 90% опитаних українських військових, яких визволили з полону рф, кажуть про порушення умов утримання, необхідних стандартів харчування та медзабезпечення.
Юсов також зауважив, що під час обмінів фіксується критична втрата бранцями ваги.
«Це візуально дуже видно, і відрізняється, у якому стані повертаються окупанти до росії і у якому стані повертаються українські захисники», — наголосив він.
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