Окупанти випалили на тілі українського полоненого надпис «Слава росії», - розвідка





Про це в етері телемаратону «Єдині новини» повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, пише



Мова йде про фотографію, яку поширило видання Clash Report. Тіло звільненого з полону військового вкрито численними шрамами. Також окупанти залишили на ньому напис "слава росії".



За його словами, це фото зробив лікар під час огляду звільненого з полону захисника в одному з регіональних медичних центрів.



«На жаль, це — справжнє фото. Це з одного з попередніх обмінів. Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав, сфотографував це і виклав у мережу. Це — свідчення того, через що проходять у полоні наші захисники», — сказав Юсов.



У ГУР наголосили на систематичному порушенні росією умов утримання полонених. За словами Юсова, 90% опитаних українських військових, яких визволили з полону рф, кажуть про порушення умов утримання, необхідних стандартів харчування та медзабезпечення.



Юсов також зауважив, що під час обмінів фіксується критична втрата бранцями ваги.



«Це візуально дуже видно, і відрізняється, у якому стані повертаються окупанти до росії і у якому стані повертаються українські захисники», — наголосив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фотографія військового, на тілі якого випалили надпис «Слава росії», є справжньою. Це фото військового, якого повернули в Україну під час попередніх обмінів.Про це в етері телемаратону «Єдині новини» повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони, пише Громадське Мова йде про фотографію, яку поширило видання Clash Report. Тіло звільненого з полону військового вкрито численними шрамами. Також окупанти залишили на ньому напис "слава росії".За його словами, це фото зробив лікар під час огляду звільненого з полону захисника в одному з регіональних медичних центрів.«На жаль, це — справжнє фото. Це з одного з попередніх обмінів. Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав, сфотографував це і виклав у мережу. Це — свідчення того, через що проходять у полоні наші захисники», — сказав Юсов.У ГУР наголосили на систематичному порушенні росією умов утримання полонених. За словами Юсова, 90% опитаних українських військових, яких визволили з полону рф, кажуть про порушення умов утримання, необхідних стандартів харчування та медзабезпечення.Юсов також зауважив, що під час обмінів фіксується критична втрата бранцями ваги.«Це візуально дуже видно, і відрізняється, у якому стані повертаються окупанти до росії і у якому стані повертаються українські захисники», — наголосив він.

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