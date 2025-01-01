Окупанти випалили на тілі українського полоненого надпис «Слава росії», - розвідка

Окупанти випалили на тілі українського полоненого надпис «Слава росії», - розвідка
Фотографія військового, на тілі якого випалили надпис «Слава росії», є справжньою. Це фото військового, якого повернули в Україну під час попередніх обмінів.

Про це в етері телемаратону «Єдині новини» повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, пише Громадське.

Мова йде про фотографію, яку поширило видання Clash Report. Тіло звільненого з полону військового вкрито численними шрамами. Також окупанти залишили на ньому напис "слава росії".

За його словами, це фото зробив лікар під час огляду звільненого з полону захисника в одному з регіональних медичних центрів.

«На жаль, це — справжнє фото. Це з одного з попередніх обмінів. Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав, сфотографував це і виклав у мережу. Це — свідчення того, через що проходять у полоні наші захисники», — сказав Юсов.

У ГУР наголосили на систематичному порушенні росією умов утримання полонених. За словами Юсова, 90% опитаних українських військових, яких визволили з полону рф, кажуть про порушення умов утримання, необхідних стандартів харчування та медзабезпечення.

Юсов також зауважив, що під час обмінів фіксується критична втрата бранцями ваги.
Окупанти випалили на тілі українського полоненого надпис «Слава росії», - розвідка

«Це візуально дуже видно, і відрізняється, у якому стані повертаються окупанти до росії і у якому стані повертаються українські захисники», — наголосив він.

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Теги: Росія, війна
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