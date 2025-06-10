Унаслідок російського удару пошкоджено Софійський собор і Одеську кіностудію





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А в Одеській області внаслідок удару постраждала Одеська кіностудія, повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький. Шкоди зазнали павільйони, склади, декорації і транспорт.



Повністю знищені декорації до стрічки "Довженко".



"Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві — святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності. Вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді пам’ятки національного значення. Цей храм XI століття – це душа всієї України. Агресор продовжує вбивати Одесу, людей та культурну спадщину. Вночі постраждала Одеська кіностудія – місце, де творилось українське кіно. Пошкоджено павільйони, складські приміщення, декорації та автотранспорт. Повністю знищені декорації до фільму «Довженко» – національного проєкту про найвідомішого українського режисера", – розповів Точицький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї ночі внаслідок російського удару по Києву пошкоджень зазнав Софійський собор – пам'ятку Світової спадщини. Вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді.Про це пише LB.ua А в Одеській області внаслідок удару постраждала Одеська кіностудія, повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій. Шкоди зазнали павільйони, склади, декорації і транспорт.Повністю знищені декорації до стрічки "Довженко"."Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві — святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності. Вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді пам’ятки національного значення. Цей храм XI століття – це душа всієї України. Агресор продовжує вбивати Одесу, людей та культурну спадщину. Вночі постраждала Одеська кіностудія – місце, де творилось українське кіно. Пошкоджено павільйони, складські приміщення, декорації та автотранспорт. Повністю знищені декорації до фільму «Довженко» – національного проєкту про найвідомішого українського режисера", – розповів Точицький.

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