Внаслідок російського удару по Києву загинула жінка





Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.



За його словами, сьогоднішня атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі.



Також відомо про шістьох постраждалих людей — у стаціонарах медзакладів міста перебувають двоє, ще чотирьом людям надали допомогу амбулаторно.



Нагадаємо, що війська рф у ніч проти 10 червня запустили по Україні 315 дронів, а також 7 балістичних і крилатих ракет.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок нічної масованої атаки російських військ у Києві загинула жінка.Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністраціїЗа його словами, сьогоднішня атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі.Також відомо про шістьох постраждалих людей — у стаціонарах медзакладів міста перебувають двоє, ще чотирьом людям надали допомогу амбулаторно.Нагадаємо, що війська рф у ніч проти 10 червня запустили по Україні 315 дронів, а також 7 балістичних і крилатих ракет.

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