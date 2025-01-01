Внаслідок російського удару по Києву загинула жінка
Сьогодні, 14:10
Унаслідок нічної масованої атаки російських військ у Києві загинула жінка.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
За його словами, сьогоднішня атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі.
Також відомо про шістьох постраждалих людей — у стаціонарах медзакладів міста перебувають двоє, ще чотирьом людям надали допомогу амбулаторно.
Нагадаємо, що війська рф у ніч проти 10 червня запустили по Україні 315 дронів, а також 7 балістичних і крилатих ракет.
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Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
За його словами, сьогоднішня атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі.
Також відомо про шістьох постраждалих людей — у стаціонарах медзакладів міста перебувають двоє, ще чотирьом людям надали допомогу амбулаторно.
Нагадаємо, що війська рф у ніч проти 10 червня запустили по Україні 315 дронів, а також 7 балістичних і крилатих ракет.
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