Внаслідок російського удару по Києву загинула жінка

Внаслідок російського удару по Києву загинула жінка
Унаслідок нічної масованої атаки російських військ у Києві загинула жінка.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, сьогоднішня атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі.

Також відомо про шістьох постраждалих людей — у стаціонарах медзакладів міста перебувають двоє, ще чотирьом людям надали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, що війська рф у ніч проти 10 червня запустили по Україні 315 дронів, а також 7 балістичних і крилатих ракет.

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Теги: Росія, війна
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