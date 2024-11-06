Спалах виник на одному з підприємств: у Луцькому районі зросла кількість хворих на гепатит А

Головний державний санітарний лікар Волинської областіінформує, що в області зареєстровано спалах вірусного гепатиту А в Луцькому районі.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Спалах виник на одному з підприємств, всього захворіло 3 людини. Усі недужі пов’язані родинними та професійними взаєминами. Лікарями-епідеміологами в ході епідеміологічного розслідування встановлено, що поширення відбулося контактно-побутовим шляхом через завізний випадок із сусідньої області. В осередках проведено комплекс протиепідемічних та дезінфекційних заходів, триває медичне спостереження за контактними особами. Здійснюються комунікаційні заходи щодо профілактики вірусного гепатиту А.За 5 місяців на Волині зареєстровано 10 випадків хвороби проти 67 за аналогічний період 2024 року. Серед тих, хто захворіли, – 3 дитини віком до 18 років. Спорадичні випадки захворювання реєструються в усіх районах області.Заходи щодо локалізації та ліквідації осередків вірусного гепатиту А тривають.Гепатит А – вірусне захворювання печінки. Це – кишкова інфекція, джерелом котрої є хвора людина. Зараження відбувається внаслідок вживання води/харчових продуктів, що містять фекалії інфікованої людини чи людей. Також вірус гепатиту А передається контактно-побутовим шляхом через брудні руки (внаслідок недотримання правил особистої гігієни, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї ).Гепатит А зберігається протягом тижня при кімнатній температурі в сухому середовищі, у воді — від 3 до 10 місяців, у випорожненнях — до 30 діб. Проте ВГА гине через 5 хв кип’ятіння.З моменту інфікування до появи перших клінічних проявів хвороби, зазвичай, минає від 14 до 28 днів. Найбільш поширені симптоми гепатиту А: виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність, підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота, неприємні відчуття в животі, важкість у правому підребер’ї, потемніння сечі, жовтяниця.Інфікуванню гепатитом А можна легко запобігти, якщо дотримуватися правил гігієни рук. Найбільш ефективний спосіб захисту – це миття рук з милом і теплою водою протягом, щонайменше, 20 секунд. Це особливо важливо перед приготуванням їжі та після відвідування вбиральні.