Захід не хоче вводити санкції проти росії через відмову Києва мобілізувати з 18 років, - ЗМІ





Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє



"Ми не мобілізували 18-24-річних, а запропонували їм річні контракти. Я ніколи раніше про це не говорив, але якщо вже ви запитали, то скажу вам, що я думаю, тому що це делікатне питання: я не вважаю, що ми повинні мобілізувати людей з 18 років, як думали лідери інших країн", - сказав він.



За його словами, операція "Павутина" показала, що важлива не кількість людей, а зброя і технології. Крім того, важливі санкції, спрямовані на гроші, які росіяни використовують для фінансування війни.



"Однак, коли справа доходить до санкцій, як західні партнери перераховують причини, через які вони вирішили їх не запроваджувати, вони включають у себе те, що Україна не мобілізувала людей віком від 18 років і старше", - заявив Зеленський.



Президент України повідомив, що Київ дав можливість 18-24-річним людям показати, що вони можуть служити, якщо наші партнери цього хочуть. "Тепер ми дали їм таку можливість відповідно до нашого законодавства. Але водночас тисячі людей воюють на передовій без адекватної зброї", - сказав Зеленський.



Мобілізація з 18 років



Раніше Зеленський неодноразово заявляв, що мобілізація з 18 років в Україні не має сенсу через те, що Україні бракує зброї для того, щоб забезпечити нею всі бригади, які вже існують.



У 2025 році 18-24-річним запропонували вигідні контракти та великі виплати в разі служби та участі в бойових діях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лідери західних країн пояснювали відмову вводити санкції проти Росії тим, що Україна не мобілізує молодих людей у віці 18-24 років.Про це заявив президент України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню Valasz."Ми не мобілізували 18-24-річних, а запропонували їм річні контракти. Я ніколи раніше про це не говорив, але якщо вже ви запитали, то скажу вам, що я думаю, тому що це делікатне питання: я не вважаю, що ми повинні мобілізувати людей з 18 років, як думали лідери інших країн", - сказав він.За його словами, операція "Павутина" показала, що важлива не кількість людей, а зброя і технології. Крім того, важливі санкції, спрямовані на гроші, які росіяни використовують для фінансування війни."Однак, коли справа доходить до санкцій, як західні партнери перераховують причини, через які вони вирішили їх не запроваджувати, вони включають у себе те, що Україна не мобілізувала людей віком від 18 років і старше", - заявив Зеленський.Президент України повідомив, що Київ дав можливість 18-24-річним людям показати, що вони можуть служити, якщо наші партнери цього хочуть. "Тепер ми дали їм таку можливість відповідно до нашого законодавства. Але водночас тисячі людей воюють на передовій без адекватної зброї", - сказав Зеленський.Раніше Зеленський неодноразово заявляв, що мобілізація з 18 років в Україні не має сенсу через те, що Україні бракує зброї для того, щоб забезпечити нею всі бригади, які вже існують.У 2025 році 18-24-річним запропонували вигідні контракти та великі виплати в разі служби та участі в бойових діях.

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