На Рівненщині під час вчорашньої нічної атаки деякі укриття були зачинені

Мешканці Рівненської області поскаржилися на те, що під час російської атаки 9 червня деякі сховища виявилися зачиненими.Про це повідомили в Рівненській обласній військовій адміністрації.За словами очільника ОВАжителі області надіслали скарги на те, що в ніч проти 9 червня деякі сховища були зачинені.У зв’язку із цим поліції та рятувальникам доручили з’ясувати всі обставини, а керівникам наголосили на їхній відповідальності за такі випадки.В ОВА також закликали громадян повідомляти про зачинені укриття в поліцію або телефонувати на цілодобову гарячу лінію ОВА за номером: 0800500078.Нагадаємо, що вночі росіяни завдали комбінованого удару по Рівненській області — основними цілями були Рівне та Дубно.Унаслідок атаки поранена одна людина.