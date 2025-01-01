На Рівненщині під час вчорашньої нічної атаки деякі укриття були зачинені
Сьогодні, 16:09
Мешканці Рівненської області поскаржилися на те, що під час російської атаки 9 червня деякі сховища виявилися зачиненими.
Про це повідомили в Рівненській обласній військовій адміністрації.
За словами очільника ОВА Олександра Коваля жителі області надіслали скарги на те, що в ніч проти 9 червня деякі сховища були зачинені.
У зв’язку із цим поліції та рятувальникам доручили з’ясувати всі обставини, а керівникам наголосили на їхній відповідальності за такі випадки.
В ОВА також закликали громадян повідомляти про зачинені укриття в поліцію або телефонувати на цілодобову гарячу лінію ОВА за номером: 0800500078.
Нагадаємо, що вночі росіяни завдали комбінованого удару по Рівненській області — основними цілями були Рівне та Дубно.
Унаслідок атаки поранена одна людина.
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Про це повідомили в Рівненській обласній військовій адміністрації.
За словами очільника ОВА Олександра Коваля жителі області надіслали скарги на те, що в ніч проти 9 червня деякі сховища були зачинені.
У зв’язку із цим поліції та рятувальникам доручили з’ясувати всі обставини, а керівникам наголосили на їхній відповідальності за такі випадки.
В ОВА також закликали громадян повідомляти про зачинені укриття в поліцію або телефонувати на цілодобову гарячу лінію ОВА за номером: 0800500078.
Нагадаємо, що вночі росіяни завдали комбінованого удару по Рівненській області — основними цілями були Рівне та Дубно.
Унаслідок атаки поранена одна людина.
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