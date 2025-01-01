На Рівненщині під час вчорашньої нічної атаки деякі укриття були зачинені

На Рівненщині під час вчорашньої нічної атаки деякі укриття були зачинені
Мешканці Рівненської області поскаржилися на те, що під час російської атаки 9 червня деякі сховища виявилися зачиненими.

Про це повідомили в Рівненській обласній військовій адміністрації.

За словами очільника ОВА Олександра Коваля жителі області надіслали скарги на те, що в ніч проти 9 червня деякі сховища були зачинені.

У зв’язку із цим поліції та рятувальникам доручили з’ясувати всі обставини, а керівникам наголосили на їхній відповідальності за такі випадки.

В ОВА також закликали громадян повідомляти про зачинені укриття в поліцію або телефонувати на цілодобову гарячу лінію ОВА за номером: 0800500078.

Нагадаємо, що вночі росіяни завдали комбінованого удару по Рівненській області — основними цілями були Рівне та Дубно.

Унаслідок атаки поранена одна людина.

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Теги: Росія, війна
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