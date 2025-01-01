Четверо гравців луцького ФК «Любарт» потрапили до юнацької збірної України

Четверо гравців луцького ФК «Любарт» потрапили до юнацької збірної України
Четверо гравців футзального клубу «Любарт» потрапили до заявки збірної України U–19 для участі в одному з етапів підготовки — Futsal Week Summer Cup.

Матчі групового етапу збірної України відбудуться 24 та 26 червня, а змагання триватимуть з 23 червня по 30 червня у Хорватії, розповів misto.media менеджер з маркетингу та комунікацій ФК «Любарт» Руслан Пилипчук.

У юнацькій збірній — 14 учасників віком не більш як 19 років. Найбільше з футзального клубу «Любарт» — 4 гравці та Івано-Франківського «Урагану» — 3.

Серед наших спортсменів:

Станіслав Шклярук — 17 років;

Владислав Камець — 18 років;

Максим Гайдучик — 16 років;

Богдан Цап — 16 років.

«Ці четверо гравців підтверджують, що ми все (у ФК «Любарт» — mm) робимо правильно», — каже Руслан Пилипчук.

Віднедавна, за підсумками останніх 6 років, «Любарт» піднявся на перше місце у щорічному рейтингу дитячо-юнацьких шкіл від Асоціації футзалу України.

Завдяки успіхам цього сезону футзальний клуб зайняв місце ФСК «Іллічівець», який багато років утримував перше місце.

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Теги: Любарт, юнацька збірна України
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