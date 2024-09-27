У Луцьку виділять 30 мільйонів на компенсацію пошкоджень від російської атаки

У Луцьку виділять 30 мільйонів на компенсацію пошкоджень від російської атаки
На позачерговій сесії Луцької міськради, яка відбудеться у середу, 11 червня, міська влада виділить 30 млн грн для компенсації відселеним сімʼям вартості оренди житла та виконання ремонтних робіт в пошкоджених приміщеннях.

Про це повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук, пимше misto.media.

Якщо буде така необхідність, згодом виділятимуть додаткові кошти на ці потреби, зазначає він.

З його слів, станом на вівторок, 10 червня, у місті 400 житлових приміщень пошкоджені або знищені ворожою атакою 6 червня.

Понад тисяча осіб проживало або проживає у житлі, що постраждало або знищено.

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Теги: Луцьк, обстріл
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