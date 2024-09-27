У Луцьку виділять 30 мільйонів на компенсацію пошкоджень від російської атаки





Про це повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук, пимше



Якщо буде така необхідність, згодом виділятимуть додаткові кошти на ці потреби, зазначає він.



З його слів, станом на вівторок, 10 червня, у місті 400 житлових приміщень пошкоджені або знищені ворожою атакою 6 червня.



Понад тисяча осіб проживало або проживає у житлі, що постраждало або знищено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На позачерговій сесії Луцької міськради, яка відбудеться у середу, 11 червня, міська влада виділить 30 млн грн для компенсації відселеним сімʼям вартості оренди житла та виконання ремонтних робіт в пошкоджених приміщеннях.Про це повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук, пимше misto.media Якщо буде така необхідність, згодом виділятимуть додаткові кошти на ці потреби, зазначає він.З його слів, станом на вівторок, 10 червня, у місті 400 житлових приміщень пошкоджені або знищені ворожою атакою 6 червня.Понад тисяча осіб проживало або проживає у житлі, що постраждало або знищено.

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