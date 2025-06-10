Україна може мобілізувати 27 тисяч людей на місяць, тоді як росія – 50

Україна може мобілізувати 27 тисяч людей на місяць, тоді як росія – 50
Україна може мобілізувати 27 тисяч осіб на місяць, тоді як Росія – 40-50 тисяч, але важлива не кількість людей, а зброя і технології, заявив президент Володимир Зеленський.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю угорському виданню Valasz online, пише УП.

"Мобілізація – це проблема кожної війни. Україна не є винятком, тому що ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди втомилися. Ми можемо мобілізувати 27 000 людей на місяць, а росіяни можуть мобілізувати 40-50 000, тому що їхні втрати більші. Мобілізація у нас можлива через воєнний стан. Ніхто інший не має досвіду, як зупинити Путіна. Ми були тими, хто його зупинив", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що Україна не мобілізувала 18-24-річних, але запропонувала їм річний контракт.

"Я ніколи не говорив про це, але якщо ви мене запитаєте, я скажу: я не вважаю, що ми повинні мобілізувати з 18 років, як думають лідери інших країн. Операція "Павутина" показала: важлива не кількість людей, а зброя і технології. А ще гроші і тиск", – сказав Зеленський.

Він додав, що санкції мали б бути спрямовані саме на ті гроші, які росіяни використовують для фінансування війни. Але натоміть західні партнери серед причин, чому вони не наважилися на санкції, називають те, що в Україні не проводиться мобілізація з 18 років.

"Чесно кажучи, ми надали можливість 18-24-річним хлопцям показати, що вони теж можуть служити. Це те, що ми зараз їм дали, відповідно до нашого законодавства. Водночас тисячі людей воюють на передовій без належного озброєння", – сказав Зеленський.

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Теги: Росія, війна
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