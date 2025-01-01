На луцькому Кромберзі – спалах гепатиту A
Сьогодні, 16:15
На заводі «Кромберг енд Шуберт Україна Лу», що розташований на території Баратинської громади, зафіксували спалах гепатиту А (хвороба Боткіна).
Про це ВолиньPost стало відомо з власних джерел, тому ми звернулися на підприємство за коментарем.
Нам відповіли, що на заводі дійсно були зафіксовані випадки захворювання. Після встановлення діагнозу особи були госпіталізовані та пройшли повний курс лікування.
Усі працівники, які могли мати контакт з хворими, пройшли медичне обстеження в лабораторії. Результати досліджень методом ПЛР від'ємні.
«Підприємство працює у штатному режимі з дотриманням усіх санітарних стандартів, в тому числі – регулярної дезінфекції приміщень, контролю якості води, дотримання правил особистої гігієни працівниками, забезпечення належних санітарно-побутових умов та проведення санітарно-освітньої роботи з профілактики захворювань. Усі ці заходи є невід’ємною частиною щоденної практики на виробництві», – зазначили на Кромберзі.
Раніше, в обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомляли, що всього на підприємстві захворіло три людини. Лікарями-епідеміологами в ході епідеміологічного розслідування встановлено, що поширення відбулося контактно-побутовим шляхом через завізний випадок із сусідньої області. В осередках проведено комплекс протиепідемічних та дезінфекційних заходів, триває медичне спостереження за контактними особами. Здійснюються комунікаційні заходи щодо профілактики вірусного гепатиту А.
Всього за 5 місяців на Волині зареєстровано 10 випадків хвороби проти 67 за аналогічний період 2024 року. Серед тих, хто захворіли, – 3 неповнолітніх. Спорадичні випадки захворювання реєструються в усіх районах області.
Довідково: Гепатит А – вірусне захворювання печінки. Це – кишкова інфекція, джерелом котрої є хвора людина. Зараження відбувається внаслідок вживання води/харчових продуктів, що містять фекалії інфікованої людини чи людей. Також вірус гепатиту А передається контактно-побутовим шляхом через брудні руки (внаслідок недотримання правил особистої гігієни, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї ).
Гепатит А зберігається протягом тижня при кімнатній температурі в сухому середовищі, у воді — від 3 до 10 місяців, у випорожненнях — до 30 діб. Проте ВГА гине через 5 хв кип’ятіння.
З моменту інфікування до появи перших клінічних проявів хвороби, зазвичай, минає від 14 до 28 днів. Найбільш поширені симптоми гепатиту А: виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність, підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота, неприємні відчуття в животі, важкість у правому підребер’ї, потемніння сечі, жовтяниця.
Інфікуванню гепатитом А можна легко запобігти, якщо дотримуватися правил гігієни рук. Найбільш ефективний спосіб захисту – це миття рук з милом і теплою водою протягом, щонайменше, 20 секунд. Це особливо важливо перед приготуванням їжі та після відвідування вбиральні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це ВолиньPost стало відомо з власних джерел, тому ми звернулися на підприємство за коментарем.
Нам відповіли, що на заводі дійсно були зафіксовані випадки захворювання. Після встановлення діагнозу особи були госпіталізовані та пройшли повний курс лікування.
Усі працівники, які могли мати контакт з хворими, пройшли медичне обстеження в лабораторії. Результати досліджень методом ПЛР від'ємні.
«Підприємство працює у штатному режимі з дотриманням усіх санітарних стандартів, в тому числі – регулярної дезінфекції приміщень, контролю якості води, дотримання правил особистої гігієни працівниками, забезпечення належних санітарно-побутових умов та проведення санітарно-освітньої роботи з профілактики захворювань. Усі ці заходи є невід’ємною частиною щоденної практики на виробництві», – зазначили на Кромберзі.
Раніше, в обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомляли, що всього на підприємстві захворіло три людини. Лікарями-епідеміологами в ході епідеміологічного розслідування встановлено, що поширення відбулося контактно-побутовим шляхом через завізний випадок із сусідньої області. В осередках проведено комплекс протиепідемічних та дезінфекційних заходів, триває медичне спостереження за контактними особами. Здійснюються комунікаційні заходи щодо профілактики вірусного гепатиту А.
Всього за 5 місяців на Волині зареєстровано 10 випадків хвороби проти 67 за аналогічний період 2024 року. Серед тих, хто захворіли, – 3 неповнолітніх. Спорадичні випадки захворювання реєструються в усіх районах області.
Довідково: Гепатит А – вірусне захворювання печінки. Це – кишкова інфекція, джерелом котрої є хвора людина. Зараження відбувається внаслідок вживання води/харчових продуктів, що містять фекалії інфікованої людини чи людей. Також вірус гепатиту А передається контактно-побутовим шляхом через брудні руки (внаслідок недотримання правил особистої гігієни, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї ).
Гепатит А зберігається протягом тижня при кімнатній температурі в сухому середовищі, у воді — від 3 до 10 місяців, у випорожненнях — до 30 діб. Проте ВГА гине через 5 хв кип’ятіння.
З моменту інфікування до появи перших клінічних проявів хвороби, зазвичай, минає від 14 до 28 днів. Найбільш поширені симптоми гепатиту А: виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність, підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота, неприємні відчуття в животі, важкість у правому підребер’ї, потемніння сечі, жовтяниця.
Інфікуванню гепатитом А можна легко запобігти, якщо дотримуватися правил гігієни рук. Найбільш ефективний спосіб захисту – це миття рук з милом і теплою водою протягом, щонайменше, 20 секунд. Це особливо важливо перед приготуванням їжі та після відвідування вбиральні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Ооо. А я думав там тільки радіація.
Вибір редактора
Останні новини
На луцькому Кромберзі – спалах гепатиту A
Сьогодні, 16:15
Захід не хоче вводити санкції проти росії через відмову Києва мобілізувати з 18 років, - ЗМІ
Сьогодні, 15:35