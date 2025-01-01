На луцькому Кромберзі – спалах гепатиту A

На заводі «Кромберг енд Шуберт Україна Лу», що розташований на території Баратинської громади, зафіксували спалах гепатиту А (хвороба Боткіна).Про цестало відомо з власних джерел, тому ми звернулися на підприємство за коментарем.Нам відповіли, що на заводі дійсно були зафіксовані випадки захворювання. Після встановлення діагнозу особи були госпіталізовані та пройшли повний курс лікування.Усі працівники, які могли мати контакт з хворими, пройшли медичне обстеження в лабораторії. Результати досліджень методом ПЛР від'ємні.«Підприємство працює у штатному режимі з дотриманням усіх санітарних стандартів, в тому числі – регулярної дезінфекції приміщень, контролю якості води, дотримання правил особистої гігієни працівниками, забезпечення належних санітарно-побутових умов та проведення санітарно-освітньої роботи з профілактики захворювань. Усі ці заходи є невід’ємною частиною щоденної практики на виробництві», – зазначили на Кромберзі.Раніше, в обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомляли, що. Лікарями-епідеміологами в ході епідеміологічного розслідування встановлено, що поширення відбулося контактно-побутовим шляхом через завізний випадок із сусідньої області. В осередках проведено комплекс протиепідемічних та дезінфекційних заходів, триває медичне спостереження за контактними особами. Здійснюються комунікаційні заходи щодо профілактики вірусного гепатиту А.Всього за 5 місяців на Волині зареєстровано 10 випадків хвороби проти 67 за аналогічний період 2024 року. Серед тих, хто захворіли, – 3 неповнолітніх. Спорадичні випадки захворювання реєструються в усіх районах області.