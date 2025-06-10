Зеленський: замість припинення вогню – масовані удари





Про це пише



"Російські удари ракетами та шахедами гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити Росію до миру. Вже котру ніч замість припинення вогню – масовані удари «шахедами», крилатими ракетами та балістикою", – написав глава України у телеграмі і додав, що сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями були також Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина.



Зеленський зазначив, що загалом в ударі росіяни застосували 315 дронів, із них 250 – «шахеди», та 7 ракет, зокрема 2 – це балістика північнокорейського виробництва.



Пошкоджені звичайні будинки, міська інфраструктура, в Одесі став російською мішенню навіть пологовий будинок. Поранено 13 людей. Є загиблі.



"Важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії. Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни й кого Росія проігнорувала. Потрібен жорсткий тиск заради миру", – наголосив президент.



Росіяни вночі атакували столицю "шахедами" та ракетами. 7 районів постраждали. Відомо про поранених.



Унаслідок атаки на Одесу загинули люди. Пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.



Київський регіон і Одеська область постраждали внаслідок нинішньої атаки найбільше. Загалом по країні загорілися 19 пожеж.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська армія сьогодні застосувала по території України 315 дронів та 7 ракет.Про це пише LB.ua "Російські удари ракетами та шахедами гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити Росію до миру. Вже котру ніч замість припинення вогню – масовані удари «шахедами», крилатими ракетами та балістикою", – написав глава України у телеграмі і додав, що сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями були також Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина.Зеленський зазначив, що загалом в ударі росіяни застосували 315 дронів, із них 250 – «шахеди», та 7 ракет, зокрема 2 – це балістика північнокорейського виробництва.Пошкоджені звичайні будинки, міська інфраструктура, в Одесі став російською мішенню навіть пологовий будинок. Поранено 13 людей. Є загиблі."Важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії. Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни й кого Росія проігнорувала. Потрібен жорсткий тиск заради миру", – наголосив президент.Росіяни вночі атакували столицю "шахедами" та ракетами. 7 районів постраждали. Відомо про поранених.Унаслідок атаки на Одесу загинули люди. Пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.Київський регіон і Одеська область постраждали внаслідок нинішньої атаки найбільше. Загалом по країні загорілися 19 пожеж.

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