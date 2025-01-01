Україна з російського полону звільнила поранених і хворих бійців

Україна з російського полону звільнила поранених і хворих бійців
Україна та Росія провели другий етап обміну військовополоненими – сторони повернули додому групи поранених і тяжкопоранених бійців.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Продовжуємо повернення наших людей, про яке домовились у Стамбулі. Сьогодні – перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт", – написав він у Telegram.

Зеленський зазначив, що в Україну повернули захисників із різних складових наших Сил оборони та безпеки: Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту.
Україна з російського полону звільнила поранених і хворих бійців

"Обміни мають продовжуватись. Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає", - наголосив Зеленський.
Україна з російського полону звільнила поранених і хворих бійців
Україна з російського полону звільнила поранених і хворих бійців
Україна з російського полону звільнила поранених і хворих бійців
Україна з російського полону звільнила поранених і хворих бійців

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Теги: Росія, війна
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