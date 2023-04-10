На Волинь з полону повертаються шестеро воїнів

На Волинь з полону повертаються шестеро воїнів
Знову гарна звістка – сьогодні також маємо звільнених з полону волинян та внутрішньо переміщених осіб, родини яких проживали в області.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.

«Сьогодні – перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт», - зазначив Президент України Володимир Зеленський.

Отож, додому і до рідних повертаються:

Борис Василенко, 1985 р.н., уродженець м. Луцьк
Олег Карпюк, 1991 р.н., м. Нововолинськ,
Сергій Колошва, 1983 р.н., с. Заріччя Володимирського району,
Микола Романюк, 1976 р.н., с. Дідичі Луцького району
Андрій Русенко, 1997 р.н., м. Маріуполь,
Анатолій Щетинець, 1969 р.н., с.Ольгове Херсонської області.

Обміни триватимуть кілька днів. Це результат домовленостей щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обмін, полонені, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Сьогодні, 19:30
У Луцьку компанія під час ракетної атаки втратила три автівки
Сьогодні, 19:01
На Волинь з полону повертаються шестеро воїнів
Сьогодні, 18:30
Україна з російського полону звільнила поранених і хворих бійців
Сьогодні, 18:23
Відшкодування збитків за пошкоджене майно: куди звертатися жителям Луцька за компенсацією
Сьогодні, 18:06
Схожі новини
З російського полону звільнили 24-річного волинянина Дениса Пшаву З російського полону звільнили 24-річного волинянина Дениса Пшаву
09 червня, 16:50
Серед звільнених з російського полону – двоє волинян Серед звільнених з російського полону – двоє волинян
10 квітня, 2023, 19:12
Втратив ногу, посивів та схуд: з російського полону визволили воїна з Волині Юрія Царіцина. ВІДЕО Втратив ногу, посивів та схуд: з російського полону визволили воїна з Волині Юрія Царіцина. ВІДЕО
16 січня, 21:46
Лякав волинян російськими солдатами: засуджений просить обміняти його на українського полоненого Лякав волинян російськими солдатами: засуджений просить обміняти його на українського полоненого
28 жовтня, 2024, 21:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 червня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Сьогодні, 19:30
 0
У Луцьку компанія під час ракетної атаки втратила три автівки
Сьогодні, 19:01
 0
На Волинь з полону повертаються шестеро воїнів
Сьогодні, 18:30
 0
Україна з російського полону звільнила поранених і хворих бійців
Сьогодні, 18:23
 0
Медіа
відео
1/8