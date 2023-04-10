На Волинь з полону повертаються шестеро воїнів





Про це Іван Рудницький.



«Сьогодні – перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт», - зазначив Президент України Володимир Зеленський.



Отож, додому і до рідних повертаються:



Борис Василенко, 1985 р.н., уродженець м. Луцьк

Олег Карпюк, 1991 р.н., м. Нововолинськ,

Сергій Колошва, 1983 р.н., с. Заріччя Володимирського району,

Микола Романюк, 1976 р.н., с. Дідичі Луцького району

Андрій Русенко, 1997 р.н., м. Маріуполь,

Анатолій Щетинець, 1969 р.н., с.Ольгове Херсонської області.



Обміни триватимуть кілька днів. Це результат домовленостей щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову гарна звістка – сьогодні також маємо звільнених з полону волинян та внутрішньо переміщених осіб, родини яких проживали в області.Про це повідомив голова Волинської ОВА«Сьогодні – перший етапУсі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт», - зазначив Президент УкраїниОтож, додому і до рідних повертаються:Обміни триватимуть кілька днів. Це результат домовленостей щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

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