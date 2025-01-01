У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни

У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
На вулиці Дубнівській, 12 (Київський майдан) у Луцьку розпочало роботу нове сімейне кафе під назвою «Golden Waffles family». Це затишний заклад, де гості зможуть і смачно поїсти, і випити запашної кави, і посмакувати десертами.

Про це ВолиньPost розповів засновник та власник Віталій Ляцевич.

У сфері громадського харчування пан Віталій не новачок. Вже близько 15 років він розвиває мережу кав’ярень «Coffee&Gelato», знану в Луцьку своїм широким асортиментом кави, морозива Джелато та бельгійських вафель. Саме останні стали центральним елементом меню і в новому проєкті.

«Coffee&Gelato, чомусь, у людей завжди асоціювалося з бельгійськими вафлями. Говорячи про наші заклади, лучани нерідко кажуть: «Йдем на вафельки». Не «на каву», не «на морозиво», а саме «на вафельки». І от ще кілька років тому нам прийшла ідея розширити асортимент цієї страви й вийти на новий рівень – рівень кав’ярні, де можна буде не просто «взяти з собою», а посидіти та насолодитися атмосферою. Тим паче, що тепер в нас є професійна кухня, яка дає можливість зробити більш витончені та складні начинки для вафель», – розповідає підприємець.

У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни

У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни

Він додає, що раніше мережа пропонувала виключно солодкі вафлі, а тепер – і солоні варіації. Серед десертних позицій – вафлі з кремом маскарпоне та ягодами/фруктами: полуницею й апельсином; бананом й апельсином; лохиною та апельсином. Серед несолодких доповнень – салямі та папероні; свиняча вирізка й овочі гриль; прошуто та трюфельний крем-сир; курча і яйце пашот; криветки та гуакамоле.

Ціни на страви варіюються від 135 до 275 гривень за порцію. Класична ж бельгійська вафля вартує лише 60 гривень, традиційні додатки до неї (джем, мед, згущене молоко, горіхи, маршмелоу тощо) – ще 10-20 гривень.



У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни

В асортименті закладу представлено п’ять видів сніданків. Серед них – сирники з морозивом, налисники з маком та маскарпоне, а також бельгійська вафля з різними доповненнями: лосось, авокадо та яйце пашот; прошуто, моцарела та соус песто; кисломолочний сир, груша та солона карамель. В меню також є супи й салати.

Любителів солоденького потішить широкий асортимент морозива та десертів: від класичних трубочок та горішків, до екзотичних макаронсів і моті.

У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни


У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни

«Наш заклад може похизуватися величезним вибором кави, одним з найбільших у Луцьку, – каже Віталій Ляцевич. – У нас представлено три лінійки кави. Це італійський бленд, суміш 80% арабіки та 20% робусти, який зараз готується на Дніпропетровщині спеціально для нас. Він дуже пасує до напоїв з молоком – у капучино чи лате. Також є 100% Колумбія – для тих, хто любить каву з кислинкою. І ще один – це дорогий сорт з Африки (Йоргачеф), який нині дуже популярний не лише в Україні, а і в Європі. Це кава для гурманів, яку краще смакувати у вигляді еспресо або американо».

Власник запрошує всіх у свій заклад та додає, що у «Golden Waffles family» облаштували 25 посадкових місць, а невдовзі встановлять ще 4 столики на літньому майданчику.

Наразі кафе працює у тестовому режимі. До 16 червня його двері щодня будуть відчинені для відвідувачів з 10:00 до 21:00 у будні та з 10:00 до 22 у вихідні. Надалі – з 8:30 до 22:00 у будні та з 10:00 до 22:00 у вихідні.

Дізнатися більше про «Golden Waffles family», меню та ціни можна на їхній офіційній сторінці в Instagram.


У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни


У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни


У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни


У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни


У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни


У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни





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