У Луцьку компанія під час ракетної атаки втратила три автівки
Сьогодні, 19:01
Внаслідок російської атаки мережа канцелярських товарів «Офіс Центр» втратила у Луцьку транспорт, який забезпечував доставлення по регіону.
6 червня з чотирьох автівок вибух знищив три, тому наразі товар замовникам може приїхати з запізненням, прокоментувала misto.media завідувачка складу мережі у Луцьку Тетяна Глушко.
Вона додала, що підприємству завдяки орендованим автівкам від сьогодні вдалось частково відновити логістику.
Проте таке рішення є тимчасовим, аби магазин працював без перебоїв, каже представниця підприємства і додає, що ситуація залишається складною.
Надалі на підприємстві будуть вирішувати, чи купувати, чи ремонтувати власний транспорт.
Компанія звертається за допомогою до колег, партнерів та підприємців. Якщо ви маєте можливість надати транспорт або фінансову допомогу — звертайтеся за номером: +38 099 732 69 32.
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6 червня з чотирьох автівок вибух знищив три, тому наразі товар замовникам може приїхати з запізненням, прокоментувала misto.media завідувачка складу мережі у Луцьку Тетяна Глушко.
Вона додала, що підприємству завдяки орендованим автівкам від сьогодні вдалось частково відновити логістику.
Проте таке рішення є тимчасовим, аби магазин працював без перебоїв, каже представниця підприємства і додає, що ситуація залишається складною.
Надалі на підприємстві будуть вирішувати, чи купувати, чи ремонтувати власний транспорт.
Компанія звертається за допомогою до колег, партнерів та підприємців. Якщо ви маєте можливість надати транспорт або фінансову допомогу — звертайтеся за номером: +38 099 732 69 32.
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