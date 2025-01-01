Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 червня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 червня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 11 червня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 17-19°.
Область
Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град.
Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 15-20°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 11 червня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 17-19°.
Область
Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град.
Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 15-20°.
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