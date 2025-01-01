Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 11 червня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 17-19°.

Область

Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град.
Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 15-20°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 червня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Сьогодні, 19:30
У Луцьку компанія під час ракетної атаки втратила три автівки
Сьогодні, 19:01
На Волинь з полону повертаються шестеро воїнів
Сьогодні, 18:30
Україна з російського полону звільнила поранених і хворих бійців
Сьогодні, 18:23
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 червня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 червня
09 червня, 20:00
Якою буде погода у понеділок, 8 червня у Луцьку та на Волині Якою буде погода у понеділок, 8 червня у Луцьку та на Волині
08 червня, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 червня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 червня
07 червня, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 червня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 червня
06 червня, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 червня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Сьогодні, 19:30
 0
У Луцьку компанія під час ракетної атаки втратила три автівки
Сьогодні, 19:01
 0
На Волинь з полону повертаються шестеро воїнів
Сьогодні, 18:30
 0
Україна з російського полону звільнила поранених і хворих бійців
Сьогодні, 18:23
 0
Медіа
відео
1/8