Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 червня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 11 червня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 17-19°.



Область



Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град.

Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 15-20°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 17-19°.Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град.Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 15-20°.

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