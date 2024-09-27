Відшкодування збитків за пошкоджене майно: куди звертатися жителям Луцька за компенсацією





Про це в коментарі Лариса Карп'як. Окрім того, у відділ звернень громадян Луцької міської ради надійшло 204 письмових звернення щодо пошкоджень різного типу.



"Всі письмові звернення приймаються у ЦНАПі. Одразу рекомендуємо громадянам лишати контактні телефони, робити фотофіксацію самостійно, щоб були докази того, що майно було пошкоджене. Далі громадяни несуть у наш департамент ЖКГ, де подають документи на право власності і технічний паспорт", — сказала посадовиця.



Лариса Карп’як зазначила, що зруйноване житло лучан почали обстежувати 15 робочих груп на основі актів реагування: проводять огляд будинків, фіксують пошкодження у квартирах і консультують населення щодо подальших дій і підготовки документів для звернень.



Пошкоджене або знищене майно від атаки РФ на Луцьк: інструкція від ЦНАПу



Центр надання адміністративних послуг міста Луцька опублікував алгоритм дій для жителів громади для отримання відшкодування у випадку, якщо житло чи інше майно було пошкоджене внаслідок атак Росії на місто.



Власникам житла потрібно:



Подати особисто або через уповноважену особу заяву до ЦНАПу міста Луцька (вулиця Лесі Українки, 35, контактні телефони: 066 158 03 33, 0800101580) та оформити заяву на компенсацію. Графік роботи та інші деталі тут.



Дочекатися рішення комісії. Спецкомісія Луцької міськради проведе обстеження пошкоджень, складе акт та затвердить його. Про час візиту комісії вас обов'язково повідомлять телефоном.



Зібрати та подати пакет документів. Після візиту комісії необхідно принести до департаменту житлово-комунального господарства міської ради на вулиці Богдана Хмельницького, 40а (кабінети 304, 305, 312) такий перелік документів: паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (код), свідоцтво про право власності, технічний паспорт квартири/будинку, роздруковані фотографії пошкоджень.



У ЦНАПі зазначили, що є два варіанти відшкодування збитків, а саме:



1. Самостійне усунення пошкоджень. Якщо власник житла/майна відремонтує все самостійно та надасть підтверджуючі документи комісії. Після розгляду та у випадку погодження відшкодування виплатять.



2. Відновлення за рахунок міського бюджету. Міська влада самостійно організує ремонтні роботи за кошти з міського бюджету.



Юридичним особам, майно яких зазнало руйнувань або пошкоджень внаслідок російської атаки, для отримання відшкодування рекомендують звертатися до Луцької міської ради, що на вулиці Богдана Хмельницького, 19 (кабінет 110).



Також отримати консультацію можна від працівників Луцької міської ради за номерами телефонів (0332) 28 10 00 або +38 (050) 557 67 68.



Програма допомоги від держави для власників пошкодженого або зруйнованого житла доступна також через сервіс ДІЯ. Уся детальна інформація, а також покрокова інструкція, доступна на офіційному сайті. Послуга "єВідновлення" запрацювала у 2023 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 6 червня, коли Луцьк опинився під російською атакою, до відділу комунікацій "15-80" Центру надання адміністративних послуг міста надійшло 142 телефонних повідомлення про пошкоджене майно.Про це в коментарі Суспільному розповіла директорка ЦНАПу. Окрім того, у відділ звернень громадян Луцької міської ради надійшло 204 письмових звернення щодо пошкоджень різного типу."Всі письмові звернення приймаються у ЦНАПі. Одразу рекомендуємо громадянам лишати контактні телефони, робити фотофіксацію самостійно, щоб були докази того, що майно було пошкоджене. Далі громадяни несуть у наш департамент ЖКГ, де подають документи на право власності і технічний паспорт", — сказала посадовиця.Лариса Карп’як зазначила, що зруйноване житло лучан почали обстежувати 15 робочих груп на основі актів реагування: проводять огляд будинків, фіксують пошкодження у квартирах і консультують населення щодо подальших дій і підготовки документів для звернень.Центр надання адміністративних послуг міста Луцька опублікував алгоритм дій для жителів громади для отримання відшкодування у випадку, якщо житло чи інше майно було пошкоджене внаслідок атак Росії на місто.Подати особисто або через уповноважену особу заяву до ЦНАПу міста Луцька (вулиця Лесі Українки, 35, контактні телефони: 066 158 03 33, 0800101580) та оформити заяву на компенсацію. Графік роботи та інші деталі тут.Дочекатися рішення комісії. Спецкомісія Луцької міськради проведе обстеження пошкоджень, складе акт та затвердить його. Про час візиту комісії вас обов'язково повідомлять телефоном.Зібрати та подати пакет документів. Після візиту комісії необхідно принести до департаменту житлово-комунального господарства міської ради на вулиці Богдана Хмельницького, 40а (кабінети 304, 305, 312) такий перелік документів: паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (код), свідоцтво про право власності, технічний паспорт квартири/будинку, роздруковані фотографії пошкоджень.1. Самостійне усунення пошкоджень. Якщо власник житла/майна відремонтує все самостійно та надасть підтверджуючі документи комісії. Після розгляду та у випадку погодження відшкодування виплатять.2. Відновлення за рахунок міського бюджету. Міська влада самостійно організує ремонтні роботи за кошти з міського бюджету.Юридичним особам, майно яких зазнало руйнувань або пошкоджень внаслідок російської атаки, для отримання відшкодування рекомендують звертатися до Луцької міської ради, що на вулиці Богдана Хмельницького, 19 (кабінет 110).Також отримати консультацію можна від працівників Луцької міської ради за номерами телефонів (0332) 28 10 00 або +38 (050) 557 67 68.Програма допомоги від держави для власників пошкодженого або зруйнованого житла доступна також через сервіс ДІЯ. Уся детальна інформація, а також покрокова інструкція, доступна на офіційному сайті. Послуга "єВідновлення" запрацювала у 2023 році.

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