На Волині громадянин рф під час п’яної суперечки ледь не вбив знайомого ножем

На Волині громадянин рф під час п’яної суперечки ледь не вбив знайомого ножем
У Ковелі 58-річний громадянина росії, який має право постійно проживати в Україні, судили за те, що він вдарив 46-річного сусіда ножем у живіт під час сварки.

Фінальне слухання у цій справі відбулося 2 квітня.

А сам інцидент стався 9 грудня 2024 року. За даними слідства, у той вечір чоловіки розпивали алкоголь. На сходовій клітці багатоквартирного будинку між ними виникла суперечка щодо поглядів на виховання дітей.

Після словесного конфлікту один із них схопив ніж і вдарив опонента, спричинивши проникаюче поранення черевної порожнини з ушкодженням печінки. Поранення було небезпечним для життя, експерти віднесли ушкодження до категорії тяжких.

Обвинувачений визнав провину. Крім того, суд врахував, що він викликав "швидку", компенсував лікування і моральну шкоду потерпілому.

Феміда визнала чоловіка винним у завданні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України) та призначила йому 5 років позбавлення волі. Разом з тим, нападника звільнили від реального відбування покарання з випробувальним строком у 3 роки.

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