Відійшов у засвіти відомий лікар із Луцька

Учора, 8 травня, на 84 році життя відійшов у вічність колишній працівник Луцької міської клінічної лікарні, лікар-ревматолог ревматологічного відділенняПро це у фейсбуці повідомило Медичне об’єднання Луцької міської клінічної лікарні.44 роки свого життя Богдан Рудик віддав порятунку людей, працюючи у Луцькій міській лікарні з 1969 по 2013 рік. Він був високваліфікованим лікарем, цілеспрямованим у своїй роботі і справжнім патріотом України.Богдан Рудик народився 15 лютого 1942 року у селі Монастирськ Яворівського району Львівської області.Навчався в Львівському медичному інституті, здобувши кваліфікацію лікаря. Після закінчення навчання працював лікарем-терапевтом в Локачинській районній лікарні.Богдан Рудик користувався авторитетом та повагою серед працівників та пацієнтів, був чуйним та уважним у ставленні до хворих та працівників.«Колектив Комунального підприємства «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» поділяє біль втрати з рідними Богдана Олексійовича і висловлює щирі співчуття. Царство Небесне та Вічна Памʼять!» - йдеться у повідомленні.