Відійшов у засвіти відомий лікар із Луцька

Відійшов у засвіти відомий лікар із Луцька
Учора, 8 травня, на 84 році життя відійшов у вічність колишній працівник Луцької міської клінічної лікарні, лікар-ревматолог ревматологічного відділення Богдан Рудик.

Про це у фейсбуці повідомило Медичне об’єднання Луцької міської клінічної лікарні.

44 роки свого життя Богдан Рудик віддав порятунку людей, працюючи у Луцькій міській лікарні з 1969 по 2013 рік. Він був високваліфікованим лікарем, цілеспрямованим у своїй роботі і справжнім патріотом України.

Богдан Рудик народився 15 лютого 1942 року у селі Монастирськ Яворівського району Львівської області.

Навчався в Львівському медичному інституті, здобувши кваліфікацію лікаря. Після закінчення навчання працював лікарем-терапевтом в Локачинській районній лікарні.

Богдан Рудик користувався авторитетом та повагою серед працівників та пацієнтів, був чуйним та уважним у ставленні до хворих та працівників.

«Колектив Комунального підприємства «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» поділяє біль втрати з рідними Богдана Олексійовича і висловлює щирі співчуття. Царство Небесне та Вічна Памʼять!» - йдеться у повідомленні.


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Теги: смерть, Волинь
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