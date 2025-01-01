На Волині водійка авто збила 63-річного велосипедиста

На Волині водійка авто збила 63-річного велосипедиста
У Ковелі Volkswagen збив велосипедиста.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 8 травня, на вулиці Сагайдачного.

39-річна ковельчанка, керуючи автомобілем Volkswagen, допустила наїзд на велосипедиста, 63-річного місцевого жителя.

Попередньо, чоловік раптово виїхав на смугу руху транспортного засобу.

Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Водійка автомобіля – твереза.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.



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Теги: Волинь, ДТП
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