На Волині водійка авто збила 63-річного велосипедиста





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 8 травня, на вулиці Сагайдачного.



39-річна ковельчанка, керуючи автомобілем Volkswagen, допустила наїзд на велосипедиста, 63-річного місцевого жителя.



Попередньо, чоловік раптово виїхав на смугу руху транспортного засобу.



Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



Водійка автомобіля – твереза.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Досудове розслідування триває.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі Volkswagen збив велосипедиста.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 8 травня, на вулиці Сагайдачного.39-річна ковельчанка, керуючи автомобілем Volkswagen, допустила наїзд на велосипедиста, 63-річного місцевого жителя.Попередньо, чоловік раптово виїхав на смугу руху транспортного засобу.Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.Водійка автомобіля – твереза.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.

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