У Силах оборони півдня заперечили існування наказу стріляти лише у відповідь росіянам





Про це в коментарі Владислав Волошин.



«Жодних розпоряджень щодо того, щоб відкривати вогонь лише у відповідь, ніхто не давав. Усі діють згідно з ситуацією та оперативною обстановкою. Такого розпорядження не було», — сказав він.



Напередодні речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин заявив, що українські військові в усіх випадках у межах оборонної операції дзеркально відповідають «на всі виклики й загрози» російської армії, які становитимуть загрозу їхньому життю й здоровʼю.



«Політичний складник так званого чергового “перемирʼя“, оголошеного російським диктатором, — не коментуватиму. Це не належить до нашої компетенції. Однак змушений констатувати лише той факт, що в операційній зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця“ протягом цієї доби станом на 11:30 зафіксовано понад 50 боєзіткнень із противником», — казав він.



Що передувало?



Видання «Суспільне» заявило про нібито розпорядження українським захисникам відкривати вогонь лише у відповідь на російські обстріли під час запропонованого росією «режиму тиші». Про це журналісти повідомили із посиланням на військових трьох підрозділів ЗСУ, що діють на Покровському напрямку та на півдні.



Глава рф володимир путін наприкінці квітня оголосив «перемир’я» з 8 до 11 травня й закликав Україну «долучитися». 9 травня в Москві планується військовий парад, куди путін запросив низку світових лідерів.



Президент України Володимир Зеленський офіційно відкинув пропозицію «перемир’я» лише на три дні й натомість наполягає на режимі припинення вогню принаймні на місяць. Він наголосив, що парад дасть путіну змогу вийти з ізоляції міжнародної спільноти, тож «допомагати йому ніхто не буде».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розпорядження відкривати вогонь лише у відповідь на російські обстріли не було, попри повідомлення в медіа.Про це в коментарі hromadske сказав речник Сил оборони півдня«Жодних розпоряджень щодо того, щоб відкривати вогонь лише у відповідь, ніхто не давав. Усі діють згідно з ситуацією та оперативною обстановкою. Такого розпорядження не було», — сказав він.Напередодні речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин заявив, що українські військові в усіх випадках у межах оборонної операції дзеркально відповідають «на всі виклики й загрози» російської армії, які становитимуть загрозу їхньому життю й здоровʼю.«Політичний складник так званого чергового “перемирʼя“, оголошеного російським диктатором, — не коментуватиму. Це не належить до нашої компетенції. Однак змушений констатувати лише той факт, що в операційній зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця“ протягом цієї доби станом на 11:30 зафіксовано понад 50 боєзіткнень із противником», — казав він.Видання «Суспільне» заявило про нібито розпорядження українським захисникам відкривати вогонь лише у відповідь на російські обстріли під час запропонованого росією «режиму тиші». Про це журналісти повідомили із посиланням на військових трьох підрозділів ЗСУ, що діють на Покровському напрямку та на півдні.Глава рфнаприкінці квітня оголосив «перемир’я» з 8 до 11 травня й закликав Україну «долучитися». 9 травня в Москві планується військовий парад, куди путін запросив низку світових лідерів.Президент Україниофіційно відкинув пропозицію «перемир’я» лише на три дні й натомість наполягає на режимі припинення вогню принаймні на місяць. Він наголосив, що парад дасть путіну змогу вийти з ізоляції міжнародної спільноти, тож «допомагати йому ніхто не буде».

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