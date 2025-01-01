Чоловік та жінка з Волині під час конфлікту вбили свого 40-річного знайомого

Чоловік та жінка з Волині під час конфлікту вбили свого 40-річного знайомого
14 років позбавлення волі – за вбивство з особливою жорстокістю.

Про це повідомили упресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 43-річного жителя Володимира винуватим у вчиненні за попередньою змовою групою осіб умисного вбивства з особливою жорстокістю (п.п.4,12 ч.2 ст.115 КК України).

Доведено, що уночі 23 вересня 2021 року в літній кухні будинку у Володимирі нетверезий чоловік разом із судимою уже до того за умисне вбивство жінкою в ході конфлікту, застосувавши ніжку від стільця, убили 40-річного знайомого, з яким разом розпивали спиртне.

Потерпілий помер від крововтрати.

Вироком Рожищенського районного суду у вересні 2022 року жінці було призначено покарання у виді 14 років та 7 місяців позбавлення волі.

Вирок набрав законної сили.

Її спільник, провадження щодо якого було виділено окремо, утік у Республіку Польща, де був затриманий та екстрадований в Україну у лютому 2023 року.

Володимирський міський суд призначив йому покарання у виді 14 років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, вбивство
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