Чоловік та жінка з Волині під час конфлікту вбили свого 40-річного знайомого
Сьогодні, 12:29
14 років позбавлення волі – за вбивство з особливою жорстокістю.
Про це повідомили упресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 43-річного жителя Володимира винуватим у вчиненні за попередньою змовою групою осіб умисного вбивства з особливою жорстокістю (п.п.4,12 ч.2 ст.115 КК України).
Доведено, що уночі 23 вересня 2021 року в літній кухні будинку у Володимирі нетверезий чоловік разом із судимою уже до того за умисне вбивство жінкою в ході конфлікту, застосувавши ніжку від стільця, убили 40-річного знайомого, з яким разом розпивали спиртне.
Потерпілий помер від крововтрати.
Вироком Рожищенського районного суду у вересні 2022 року жінці було призначено покарання у виді 14 років та 7 місяців позбавлення волі.
Вирок набрав законної сили.
Її спільник, провадження щодо якого було виділено окремо, утік у Республіку Польща, де був затриманий та екстрадований в Україну у лютому 2023 року.
Володимирський міський суд призначив йому покарання у виді 14 років позбавлення волі.
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Про це повідомили упресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 43-річного жителя Володимира винуватим у вчиненні за попередньою змовою групою осіб умисного вбивства з особливою жорстокістю (п.п.4,12 ч.2 ст.115 КК України).
Доведено, що уночі 23 вересня 2021 року в літній кухні будинку у Володимирі нетверезий чоловік разом із судимою уже до того за умисне вбивство жінкою в ході конфлікту, застосувавши ніжку від стільця, убили 40-річного знайомого, з яким разом розпивали спиртне.
Потерпілий помер від крововтрати.
Вироком Рожищенського районного суду у вересні 2022 року жінці було призначено покарання у виді 14 років та 7 місяців позбавлення волі.
Вирок набрав законної сили.
Її спільник, провадження щодо якого було виділено окремо, утік у Республіку Польща, де був затриманий та екстрадований в Україну у лютому 2023 року.
Володимирський міський суд призначив йому покарання у виді 14 років позбавлення волі.
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