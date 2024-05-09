Зима у травні: прикордонники показали засніжені Карпати

Зима у травні: прикордонники показали засніжені Карпати
У Карпатах панує справжня зимова погода посеред травня. Прикордонники поділилися фото і відео засніжених гір.

Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Зимова погода повернулася на кордон. Краєвиди прикордоння вкрили сніги, позначки на термометрах показують мінусову температуру, а травень більше схожий на грудень.

«Просимо громадян, які планували туристичні походи в прикордонні, врахувати інформацію про погіршення погодних умов, особливо в Карпатах, поблизу Говерли. Також застерігаємо потенційних порушників відмовитися від незаконних спроб порушувати державний кордон, бо за будь-якої погоди прикордонники 24/7 на варті», - йдеться у повідомленні.


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Теги: курйоз, Україна
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