Зима у травні: прикордонники показали засніжені Карпати
Сьогодні, 13:00
У Карпатах панує справжня зимова погода посеред травня. Прикордонники поділилися фото і відео засніжених гір.
Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Зимова погода повернулася на кордон. Краєвиди прикордоння вкрили сніги, позначки на термометрах показують мінусову температуру, а травень більше схожий на грудень.
«Просимо громадян, які планували туристичні походи в прикордонні, врахувати інформацію про погіршення погодних умов, особливо в Карпатах, поблизу Говерли. Також застерігаємо потенційних порушників відмовитися від незаконних спроб порушувати державний кордон, бо за будь-якої погоди прикордонники 24/7 на варті», - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Зимова погода повернулася на кордон. Краєвиди прикордоння вкрили сніги, позначки на термометрах показують мінусову температуру, а травень більше схожий на грудень.
«Просимо громадян, які планували туристичні походи в прикордонні, врахувати інформацію про погіршення погодних умов, особливо в Карпатах, поблизу Говерли. Також застерігаємо потенційних порушників відмовитися від незаконних спроб порушувати державний кордон, бо за будь-якої погоди прикордонники 24/7 на варті», - йдеться у повідомленні.
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