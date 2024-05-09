Зима у травні: прикордонники показали засніжені Карпати

У Карпатах панує справжняпосеред травня. Прикордонники поділилися фото і відео засніжених гір.Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Зимова погода повернулася на кордон. Краєвиди прикордоння вкрили сніги, позначки на термометрах показують мінусову температуру, а травень більше схожий на грудень.«Просимо громадян, які планували туристичні походи в прикордонні, врахувати інформацію про погіршення погодних умов, особливо в Карпатах, поблизу Говерли. Також застерігаємо потенційних порушників відмовитися від незаконних спроб порушувати державний кордон, бо за будь-якої погоди прикордонники 24/7 на варті», - йдеться у повідомленні.