У Луцьку – рекордні холоди
Сьогодні, 10:32
Волинський обласний центр з гідрометеорології зареєстрував у Луцьку сьогодні, 9 травня, температурний рекорд.
Про це йдеться у повідомленні центру у телеграмі.
Мова йде про рекорд мінімальної температури повітря в Луцьку.
За даними спостережень метеостанції, 9 травня мінімальна температура повітря в Луцьку знизилася до -0,6°С.
Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 2023 році і становило -0,2°С.
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Про це йдеться у повідомленні центру у телеграмі.
Мова йде про рекорд мінімальної температури повітря в Луцьку.
За даними спостережень метеостанції, 9 травня мінімальна температура повітря в Луцьку знизилася до -0,6°С.
Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 2023 році і становило -0,2°С.
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