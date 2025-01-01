У Луцьку – рекордні холоди

температурний рекорд.



Про це йдеться у повідомленні центру у телеграмі.



Мова йде про рекорд мінімальної температури повітря в Луцьку.



За даними спостережень метеостанції, 9 травня мінімальна температура повітря в Луцьку знизилася до -0,6°С.



Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 2023 році і становило -0,2°С.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології зареєстрував у Луцьку сьогодні, 9 травня,Про це йдеться у повідомленні центру у телеграмі.Мова йде про рекорд мінімальної температури повітря в Луцьку.За даними спостережень метеостанції, 9 травня мінімальна температура повітря в Луцьку знизилася до -0,6°С.Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 2023 році і становило -0,2°С.

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