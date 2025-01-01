У Луцьку – рекордні холоди

У Луцьку – рекордні холоди
Волинський обласний центр з гідрометеорології зареєстрував у Луцьку сьогодні, 9 травня, температурний рекорд.

Про це йдеться у повідомленні центру у телеграмі.

Мова йде про рекорд мінімальної температури повітря в Луцьку.

За даними спостережень метеостанції, 9 травня мінімальна температура повітря в Луцьку знизилася до -0,6°С.

Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 2023 році і становило -0,2°С.

У Луцьку – рекордні холоди

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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