Україна може посилити контроль за мовою в соцмережах





Про це повідомляє Тараса Креміня.



На першому засіданні робочої групи з напрацювання змін до мовного законодавства Кремінь наголосив, що посилення позицій державної мови у сферах освіти, інтернету та обслуговування є критично важливими для національної безпеки.



“Сподіваюся, що найближчим часом будуть підготовлені законодавчі пропозиції, які посилять позиції української мови у сферах освіти, інтернету та обслуговування", - зазначив він.



За його словами, в умовах російсько-української війни, коли ворог атакує не тільки на полі бою, але й інформаційно, важливо вчасно та ефективно протистояти кремлівській пропаганді.



"Питання мови - це питання нашої ідентичності. Саме тому захист державної мови та посилення відповідальності за порушення мовного законодавства - це кроки на шляху протидії загарбницьким планам недоімперії", - зазначив Кремінь.



Наразі відомо, що робоча група працюватиме над підготовкою пропозицій, які дозволять:



унормувати мову надання послуг підприємствами, установами та організаціями, які перебувають на межі між освітою і сферою послуг, чітко поширивши на них загальні вимоги мовного законодавства;



уточнити вимоги законодавства про мову надання послуг, забезпечивши безумовне право на отримання послуг українською мовою;



посилити вимоги до української як мови роботи та захист працівників на роботі та при прийомі на роботу від дискримінації за ознакою української мови;



уточнити вимоги до мови медіа, передусім у частині поширення мовних вимог, що діють для преси, радіо й телебачення, на онлайн-медіа, та інформацію, яку медіа поширюють на платформах спільного доступу;



спростити та зробити більш дієвою процедуру притягнення порушників мовного законодавства до відповідальності, зокрема через внесення необхідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Мовний контроль в Україні



Наприкінці минулого року стало відомо, що в Україні почалось уповільнення процесів українізації, що викликало занепокоєння державних інституцій.



Зокрема, виявилось, що діти стали рідше спілкуватися українською мовою як в школі, так і вдома та в соціальних мережах.



Раніше цього місяця в українських школах почалися перевірки на українську мову. Кремінь наголосив, що освітній процес стосується всіх видів діяльності на території школи.



"Українська має лунати не тільки на уроках, на перервах, на батьківських зборах, у бібліотеці, спортзалі та бомбосховищі", - пояснив уповноважений із захисту державної мови.



Зауважимо також, що раніше цього року Кремінь заявив, що Україна готується впровадити нові регуляції щодо використання української мови в інтернеті, зокрема на відеоплатформах, таких як YouTube та TikTok.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна планує посилити контроль за використанням державної мови в онлайн-просторі. Це стосується соцмереж, медіа та сфер обслуговування.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого із захисту державної мовиНа першому засіданні робочої групи з напрацювання змін до мовного законодавства Кремінь наголосив, що посилення позицій державної мови у сферах освіти, інтернету та обслуговування є критично важливими для національної безпеки.“Сподіваюся, що найближчим часом будуть підготовлені законодавчі пропозиції, які посилять позиції української мови у сферах освіти, інтернету та обслуговування", - зазначив він.За його словами, в умовах російсько-української війни, коли ворог атакує не тільки на полі бою, але й інформаційно, важливо вчасно та ефективно протистояти кремлівській пропаганді."Питання мови - це питання нашої ідентичності. Саме тому захист державної мови та посилення відповідальності за порушення мовного законодавства - це кроки на шляху протидії загарбницьким планам недоімперії", - зазначив Кремінь.Наразі відомо, що робоча група працюватиме над підготовкою пропозицій, які дозволять:унормувати мову надання послуг підприємствами, установами та організаціями, які перебувають на межі між освітою і сферою послуг, чітко поширивши на них загальні вимоги мовного законодавства;уточнити вимоги законодавства про мову надання послуг, забезпечивши безумовне право на отримання послуг українською мовою;посилити вимоги до української як мови роботи та захист працівників на роботі та при прийомі на роботу від дискримінації за ознакою української мови;уточнити вимоги до мови медіа, передусім у частині поширення мовних вимог, що діють для преси, радіо й телебачення, на онлайн-медіа, та інформацію, яку медіа поширюють на платформах спільного доступу;спростити та зробити більш дієвою процедуру притягнення порушників мовного законодавства до відповідальності, зокрема через внесення необхідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.Наприкінці минулого року стало відомо, що в Україні почалось уповільнення процесів українізації, що викликало занепокоєння державних інституцій.Зокрема, виявилось, що діти стали рідше спілкуватися українською мовою як в школі, так і вдома та в соціальних мережах.Раніше цього місяця в українських школах почалися перевірки на українську мову. Кремінь наголосив, що освітній процес стосується всіх видів діяльності на території школи."Українська має лунати не тільки на уроках, на перервах, на батьківських зборах, у бібліотеці, спортзалі та бомбосховищі", - пояснив уповноважений із захисту державної мови.Зауважимо також, що раніше цього року Кремінь заявив, що Україна готується впровадити нові регуляції щодо використання української мови в інтернеті, зокрема на відеоплатформах, таких як YouTube та TikTok.

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