П’яний водій на авто влетів у кільце біля «Глобуса» в Луцьку

трапилася дорожньо-транспортна пригода.



Аварія сталася пізно ввечері 8 травня, пише



«Водій не впорався з керуванням і в'їхав на кільці на бордюр у дорожній знак. Він був у стані алкогольного сп'яніння. Патрульні склали протоколи на водія», – повідомила речниця волинської патрульки у коментарі.



ДТП обійшлася без травмованих.



Патрульні оформили протоколи за статтями КУпАП: 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на кільці неподалік торговельного центру «Глобус»Аварія сталася пізно ввечері 8 травня, пише Конкурент «Водій не впорався з керуванням і в'їхав на кільці на бордюр у дорожній знак. Він був у стані алкогольного сп'яніння. Патрульні склали протоколи на водія», – повідомила речниця волинської патрульки у коментарі.ДТП обійшлася без травмованих.Патрульні оформили протоколи за статтями КУпАП: 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).

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