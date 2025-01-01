На Волині фермери палять вогнища на полях, щоб врятувати урожай. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
Волинську область вже не вперше за цю весну накрили заморозки — зокрема, вночі та вранці 8 й 9 травня. Волинські фермери, аби зберегти урожай від згубного холоду, вдаються до різних методів.
Дехто навіть палить кострища просто на полях, аби тепло від них зігрівало рослини. Хтось підпалює тюки, а хтось автомобільні шини.
Відео цього процесу виклав на своїй сторінці у ТікТок користувач з ніком "bogdanfermeragronom". Чоловік займається вирощування ягід – полуниці та малини.
"Градусник показує -4 °C. Я не знаю, як після цього взагалі брати на це все сили. Просто жах. Ми на цьому полі днюємо і ночуємо", – говорить агроном.
Багато коментаторів обурені побаченим, вважаючи, що такі способи дуже шкодять навколишньому середовищу. Є й ті, хто підтримує дії підприємця, зазначаючи, що у таких випадках всі методи мають право на життя.
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Дехто навіть палить кострища просто на полях, аби тепло від них зігрівало рослини. Хтось підпалює тюки, а хтось автомобільні шини.
Відео цього процесу виклав на своїй сторінці у ТікТок користувач з ніком "bogdanfermeragronom". Чоловік займається вирощування ягід – полуниці та малини.
"Градусник показує -4 °C. Я не знаю, як після цього взагалі брати на це все сили. Просто жах. Ми на цьому полі днюємо і ночуємо", – говорить агроном.
Багато коментаторів обурені побаченим, вважаючи, що такі способи дуже шкодять навколишньому середовищу. Є й ті, хто підтримує дії підприємця, зазначаючи, що у таких випадках всі методи мають право на життя.
@bogdanfermeragronom #погода #мороз #полуниця ♬ Luminary - Joel Sunny
@bogdanfermeragronom #погода #весна ♬ Nemesis - RYLLZ
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