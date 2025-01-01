На Волині фермери палять вогнища на полях, щоб врятувати урожай. ВІДЕО





Дехто навіть палить кострища просто на полях, аби тепло від них зігрівало рослини. Хтось підпалює тюки, а хтось автомобільні шини.



Відео цього процесу виклав на своїй "bogdanfermeragronom". Чоловік займається вирощування ягід – полуниці та малини.



"Градусник показує -4 °C. Я не знаю, як після цього взагалі брати на це все сили. Просто жах. Ми на цьому полі днюємо і ночуємо", – говорить агроном.



Багато коментаторів обурені побаченим, вважаючи, що такі способи дуже шкодять навколишньому середовищу. Є й ті, хто підтримує дії підприємця, зазначаючи, що у таких випадках всі методи мають право на життя.



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@bogdanfermeragronom #погода #весна ♬ Nemesis - RYLLZ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинську область вже не вперше за цю весну накрили заморозки — зокрема, вночі та вранці 8 й 9 травня. Волинські фермери, аби зберегти урожай від згубного холоду, вдаються до різних методів.Дехто навіть палить кострища просто на полях, аби тепло від них зігрівало рослини. Хтось підпалює тюки, а хтось автомобільні шини.Відео цього процесу виклав на своїй сторінці у ТікТок користувач з ніком. Чоловік займається вирощування ягід – полуниці та малини."Градусник показує -4 °C. Я не знаю, як після цього взагалі брати на це все сили. Просто жах. Ми на цьому полі днюємо і ночуємо", – говорить агроном.Багато коментаторів обурені побаченим, вважаючи, що такі способи дуже шкодять навколишньому середовищу. Є й ті, хто підтримує дії підприємця, зазначаючи, що у таких випадках всі методи мають право на життя.

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