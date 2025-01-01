На Волині фермери палять вогнища на полях, щоб врятувати урожай. ВІДЕО

На Волині фермери палять вогнища на полях, щоб врятувати урожай. ВІДЕО
Волинську область вже не вперше за цю весну накрили заморозки — зокрема, вночі та вранці 8 й 9 травня. Волинські фермери, аби зберегти урожай від згубного холоду, вдаються до різних методів.

Дехто навіть палить кострища просто на полях, аби тепло від них зігрівало рослини. Хтось підпалює тюки, а хтось автомобільні шини.

Відео цього процесу виклав на своїй сторінці у ТікТок користувач з ніком "bogdanfermeragronom". Чоловік займається вирощування ягід – полуниці та малини.

"Градусник показує -4 °C. Я не знаю, як після цього взагалі брати на це все сили. Просто жах. Ми на цьому полі днюємо і ночуємо", – говорить агроном.

Багато коментаторів обурені побаченим, вважаючи, що такі способи дуже шкодять навколишньому середовищу. Є й ті, хто підтримує дії підприємця, зазначаючи, що у таких випадках всі методи мають право на життя.

@bogdanfermeragronom #погода #мороз #полуниця ♬ Luminary - Joel Sunny



@bogdanfermeragronom #погода #весна ♬ Nemesis - RYLLZ

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