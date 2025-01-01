Тіло, яке мали поховати на Волині, не належить полеглому Герою, - міськрада

Тіло, яке мали сьогодні, 9 травня,на Волині, не належить полеглому воїнуПро це у фейсбуці повідомила Любомльська міськрада.Міськрада надала нову інформацію щодо зустрічі траурного кортежу та оголошення днів жалоби.«Змушені повідомити: під час впізнання та оформлення документів у морзі з’ясувалося, що тіло, яке мали сьогодні привезти в нашу громаду, не належить нашому землякові — Здроку Олександру», - зазначили у міськраді.Наразі офіційні служби уточнюють усі обставини та докладають зусиль, аби повернення Героя на рідну землю відбулося якомога швидше.«Просимо вибачення за передчасну інформацію та щиро дякуємо всім, хто з розумінням і пошаною поставився до цієї непростої ситуації. Про нову дату і час зустрічі повідомимо додатково», - зазначили у міськраді.