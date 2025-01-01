Тіло, яке мали поховати на Волині, не належить полеглому Герою, - міськрада
Сьогодні, 11:07
Тіло, яке мали сьогодні, 9 травня, привезти в Любомльську громаду на Волині, не належить полеглому воїну Олександру Здроку.
Про це у фейсбуці повідомила Любомльська міськрада.
Міськрада надала нову інформацію щодо зустрічі траурного кортежу та оголошення днів жалоби.
«Змушені повідомити: під час впізнання та оформлення документів у морзі з’ясувалося, що тіло, яке мали сьогодні привезти в нашу громаду, не належить нашому землякові — Здроку Олександру», - зазначили у міськраді.
Наразі офіційні служби уточнюють усі обставини та докладають зусиль, аби повернення Героя на рідну землю відбулося якомога швидше.
«Просимо вибачення за передчасну інформацію та щиро дякуємо всім, хто з розумінням і пошаною поставився до цієї непростої ситуації. Про нову дату і час зустрічі повідомимо додатково», - зазначили у міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила Любомльська міськрада.
Міськрада надала нову інформацію щодо зустрічі траурного кортежу та оголошення днів жалоби.
«Змушені повідомити: під час впізнання та оформлення документів у морзі з’ясувалося, що тіло, яке мали сьогодні привезти в нашу громаду, не належить нашому землякові — Здроку Олександру», - зазначили у міськраді.
Наразі офіційні служби уточнюють усі обставини та докладають зусиль, аби повернення Героя на рідну землю відбулося якомога швидше.
«Просимо вибачення за передчасну інформацію та щиро дякуємо всім, хто з розумінням і пошаною поставився до цієї непростої ситуації. Про нову дату і час зустрічі повідомимо додатково», - зазначили у міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
П’яний водій на авто влетів у кільце біля «Глобуса» в Луцьку
Сьогодні, 11:31
Тіло, яке мали поховати на Волині, не належить полеглому Герою, - міськрада
Сьогодні, 11:07
Україна може посилити контроль за мовою в соцмережах
Сьогодні, 11:04
До Луцька вперше прибув потяг з Коломиї
Сьогодні, 10:40