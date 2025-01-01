Тіло, яке мали поховати на Волині, не належить полеглому Герою, - міськрада

Тіло, яке мали поховати на Волині, не належить полеглому Герою, - міськрада
Тіло, яке мали сьогодні, 9 травня, привезти в Любомльську громаду на Волині, не належить полеглому воїну Олександру Здроку.

Про це у фейсбуці повідомила Любомльська міськрада.

Міськрада надала нову інформацію щодо зустрічі траурного кортежу та оголошення днів жалоби.

«Змушені повідомити: під час впізнання та оформлення документів у морзі з’ясувалося, що тіло, яке мали сьогодні привезти в нашу громаду, не належить нашому землякові — Здроку Олександру», - зазначили у міськраді.

Наразі офіційні служби уточнюють усі обставини та докладають зусиль, аби повернення Героя на рідну землю відбулося якомога швидше.

«Просимо вибачення за передчасну інформацію та щиро дякуємо всім, хто з розумінням і пошаною поставився до цієї непростої ситуації. Про нову дату і час зустрічі повідомимо додатково», - зазначили у міськраді.


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Теги: загиблі, війна
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