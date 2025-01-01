У місті на Волині – 3-денна жалоба: «на щиті» повертається Герой

Сьогодні, 9 травня, до Любомльської громади на Волині прибуде траурний кортеж із тілом загиблого Героя —, якийза свободу та незалежність України.Про це у фейсбуці повідомляє Любомльська міськрада.Маршрут кортежу проляже через селище Луків до дому загиблого — в село Почапи. Кортеж почне формуватися на з’їзді з головної траси Ковель–Любомль, біля повороту на Луків.Орієнтовний час прибуття — з 10:00 до 11:00.«Закликаємо всіх з гідністю та шаною зустріти нашого Захисника, ставши живим коридором пам’яті вздовж маршруту. Разом вшануємо подвиг Олександра і підтримаємо його родину в цю важку мить», - закликали у міськраді.З метою вшанування пам’яті загиблого у війні росії проти України Олександра Здрока у Любомльській громаді 9, 10 та 11 травня 2025 року оголошено Днями жалоби.«На знак скорботи за загиблим, звертаємось до підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності з проханням приспустити Держаний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях та обмежити проведення розважальних заходів. Просимо жителів громади вшанувати пам'ять Героя хвилиною мовчання», - йдеться у повідомленні.