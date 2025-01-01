У місті на Волині – 3-денна жалоба: «на щиті» повертається Герой

У місті на Волині – 3-денна жалоба: «на щиті» повертається Герой
Сьогодні, 9 травня, до Любомльської громади на Волині прибуде траурний кортеж із тілом загиблого Героя — Олександра Здрока, який віддав своє життя за свободу та незалежність України.

Про це у фейсбуці повідомляє Любомльська міськрада.

Маршрут кортежу проляже через селище Луків до дому загиблого — в село Почапи. Кортеж почне формуватися на з’їзді з головної траси Ковель–Любомль, біля повороту на Луків.

Орієнтовний час прибуття — з 10:00 до 11:00.

«Закликаємо всіх з гідністю та шаною зустріти нашого Захисника, ставши живим коридором пам’яті вздовж маршруту. Разом вшануємо подвиг Олександра і підтримаємо його родину в цю важку мить», - закликали у міськраді.
У місті на Волині – 3-денна жалоба: «на щиті» повертається Герой

З метою вшанування пам’яті загиблого у війні росії проти України Олександра Здрока у Любомльській громаді 9, 10 та 11 травня 2025 року оголошено Днями жалоби.

«На знак скорботи за загиблим, звертаємось до підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності з проханням приспустити Держаний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях та обмежити проведення розважальних заходів. Просимо жителів громади вшанувати пам'ять Героя хвилиною мовчання», - йдеться у повідомленні.


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Теги: загиблі, війна
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