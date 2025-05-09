Трамп пригрозив санкціями за порушення перемир'я в разі його оголошення

Трамп пригрозив санкціями за порушення перемир'я в разі його оголошення
Президент США Дональд Трамп у мережі Truth Social прокоментував стан переговорів щодо урегулювання війни в Україні після розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це пише LB.ua.

За словами господаря Білого дому, США закликають до перемир'я тривалістю 30 днів без попередніх умов. Республіканець висловив сподівання, що режиму припинення вогню буде досягнуто, після чого "обидві сторони будуть відповідальні за дотримання". В разі порушення Трамп обіцяє "запровадження подальших санкцій від США та партнерів".

Попри заяви соратників президента США про ймовірність виходу з процесу посередництва між Україною та Росією, Трамп підкреслив, що "залишається відданим пошуку миру" та "буде доступним для участі у переговорах, щойно з'явиться потреба у його послугах".

Джей Ді Венс відкинував варіант, за якого Росія отримає ті території України, які не контролює окупаційна армія.

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Теги: Росія, війна
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