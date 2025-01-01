На Волині судили білоруса, який знайшов на дорозі закладку та попався з нею поліції

На Волині судили білоруса, який знайшов на дорозі закладку та попався з нею поліції
Шацький районний суд оштрафував громадянина Білорусі, в якого правоохоронці знайшли небезпечний психотроп. Щоправда, за словами чоловіка, він просто знайшов наркотик на дорозі.

Про це йдеться у вироку суду від 2 травня.

За даними слідства, чоловік 9 січня 2025 року прогулювався узбіччям між урочищем Венське та селом Світязь і знайшов речовину PVP, віднесену до списку особливо небезпечних наркотиків.

Знахідку іноземець не здав до поліції, а поклав до власного гаманця й зберігав до моменту, поки її не виявили правоохоронці.

На суді обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та пообіцяв більше не порушувати закон. Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне зберігання психотропної речовини без мети збуту) та призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

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