На Волині судили білоруса, який знайшов на дорозі закладку та попався з нею поліції





Про це йдеться у



За даними слідства, чоловік 9 січня 2025 року прогулювався узбіччям між урочищем Венське та селом Світязь і знайшов речовину PVP, віднесену до списку особливо небезпечних наркотиків.



Знахідку іноземець не здав до поліції, а поклав до власного гаманця й зберігав до моменту, поки її не виявили правоохоронці.



На суді обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та пообіцяв більше не порушувати закон. Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне зберігання психотропної речовини без мети збуту) та призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шацький районний суд оштрафував громадянина Білорусі, в якого правоохоронці знайшли небезпечний психотроп. Щоправда, за словами чоловіка, він просто знайшов наркотик на дорозі.Про це йдеться у вироку суду від 2 травня.За даними слідства, чоловік 9 січня 2025 року прогулювався узбіччям між урочищем Венське та селом Світязь і знайшов речовину PVP, віднесену до списку особливо небезпечних наркотиків.Знахідку іноземець не здав до поліції, а поклав до власного гаманця й зберігав до моменту, поки її не виявили правоохоронці.На суді обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та пообіцяв більше не порушувати закон. Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне зберігання психотропної речовини без мети збуту) та призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

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