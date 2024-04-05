На Волині почали ремонтувати дороги після зими. Локації

На Волині почали ремонтувати дороги після зими. Локації
Вибоїни, тріщини та інші деформації почали ліквідовувати на 7 автошляхах державного значення Волині.

Поточний ремонт розпочали щойно настали сприятливі погодні умови. Роботи планують завершити до 15 травня, повідомила у коментарі misto.media фахівчиня зі зв’язків з громадськістю Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області Оксана Михальчук.

Станом на сьогодні ремонтні бригади працюють на дорогах:

М—07 Київ — Ковель — Ягодин;

М—19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече;

Н—22 Устилуг — Луцьк — Рівне;

Р–15 Ковель — Володимир — Шептицький — Жовква;

Т—03—02 Піща — Шацьк — Любомль — Володимир — Павлівка — Горохів — Берестечко — Козин — /М-06/;

Т—03—11 /Р—14/ — Седлище — Камінь-Каширський — Ковель — /М—19/ — Колодяжне — Локачі — /Н-17/;

Т—18—02 /М—07/ — Маюничі — Велика Осниця — Красноволя — Колки — /Р-14/ — Копилля — Рожище — Торчин — Шклинь — /Н-17/.

Перекриття руху як такого немає — одна смуга завжди вільна.

На балансі Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області налічується 20 автомобільних доріг державного значення , загальною протяжністю 1793,3 км.

На утримання цих автошляхів у 2025 році передбачено 236 тис. грн з державного бюджету.

У 2024 році на поточний ремонт спрямували 221 тис. грн. Всього торік на утримання мережі автомобільних доріг Волині з держбюджету виділили 469 тис. грн, ще 12,8 тис. грн надали місцеві органи влади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, дороги, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До Луцька вперше прибув потяг з Коломиї
Сьогодні, 10:40
У Луцьку – рекордні холоди
Сьогодні, 10:32
На Волині почали ремонтувати дороги після зими. Локації
Сьогодні, 10:21
Вперше в історії: СБУ накрила мережу угорських шпигунів на Закарпатті
Сьогодні, 10:09
На Волині судили білоруса, який знайшов на дорозі закладку та попався з нею поліції
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
На Волині ремонтують аварійні ділянки на п'яти автошляхах після зими На Волині ремонтують аварійні ділянки на п'яти автошляхах після зими
26 квітня, 21:26
Дорогу на Ягодин ремонтуватимуть за 170 млн грн Дорогу на Ягодин ремонтуватимуть за 170 млн грн
05 квітня, 15:17
Дві дороги і чотири мости: які автошляхи лагодитимуть на Волині у 2024 році Дві дороги і чотири мости: які автошляхи лагодитимуть на Волині у 2024 році
05 квітня, 2024, 12:16
Де на Волині «латають» дороги. ФОТО Де на Волині «латають» дороги. ФОТО
22 грудня, 2023, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До Луцька вперше прибув потяг з Коломиї
Сьогодні, 10:40
 0
У Луцьку – рекордні холоди
Сьогодні, 10:32
 0
На Волині почали ремонтувати дороги після зими. Локації
Сьогодні, 10:21
 0
Вперше в історії: СБУ накрила мережу угорських шпигунів на Закарпатті
Сьогодні, 10:09
 0
На Волині судили білоруса, який знайшов на дорозі закладку та попався з нею поліції
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8