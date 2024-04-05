На Волині почали ремонтувати дороги після зими. Локації
Сьогодні, 10:21
Вибоїни, тріщини та інші деформації почали ліквідовувати на 7 автошляхах державного значення Волині.
Поточний ремонт розпочали щойно настали сприятливі погодні умови. Роботи планують завершити до 15 травня, повідомила у коментарі misto.media фахівчиня зі зв’язків з громадськістю Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області Оксана Михальчук.
Станом на сьогодні ремонтні бригади працюють на дорогах:
М—07 Київ — Ковель — Ягодин;
М—19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече;
Н—22 Устилуг — Луцьк — Рівне;
Р–15 Ковель — Володимир — Шептицький — Жовква;
Т—03—02 Піща — Шацьк — Любомль — Володимир — Павлівка — Горохів — Берестечко — Козин — /М-06/;
Т—03—11 /Р—14/ — Седлище — Камінь-Каширський — Ковель — /М—19/ — Колодяжне — Локачі — /Н-17/;
Т—18—02 /М—07/ — Маюничі — Велика Осниця — Красноволя — Колки — /Р-14/ — Копилля — Рожище — Торчин — Шклинь — /Н-17/.
Перекриття руху як такого немає — одна смуга завжди вільна.
На балансі Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області налічується 20 автомобільних доріг державного значення , загальною протяжністю 1793,3 км.
На утримання цих автошляхів у 2025 році передбачено 236 тис. грн з державного бюджету.
У 2024 році на поточний ремонт спрямували 221 тис. грн. Всього торік на утримання мережі автомобільних доріг Волині з держбюджету виділили 469 тис. грн, ще 12,8 тис. грн надали місцеві органи влади.
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Поточний ремонт розпочали щойно настали сприятливі погодні умови. Роботи планують завершити до 15 травня, повідомила у коментарі misto.media фахівчиня зі зв’язків з громадськістю Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області Оксана Михальчук.
Станом на сьогодні ремонтні бригади працюють на дорогах:
М—07 Київ — Ковель — Ягодин;
М—19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече;
Н—22 Устилуг — Луцьк — Рівне;
Р–15 Ковель — Володимир — Шептицький — Жовква;
Т—03—02 Піща — Шацьк — Любомль — Володимир — Павлівка — Горохів — Берестечко — Козин — /М-06/;
Т—03—11 /Р—14/ — Седлище — Камінь-Каширський — Ковель — /М—19/ — Колодяжне — Локачі — /Н-17/;
Т—18—02 /М—07/ — Маюничі — Велика Осниця — Красноволя — Колки — /Р-14/ — Копилля — Рожище — Торчин — Шклинь — /Н-17/.
Перекриття руху як такого немає — одна смуга завжди вільна.
На балансі Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області налічується 20 автомобільних доріг державного значення , загальною протяжністю 1793,3 км.
На утримання цих автошляхів у 2025 році передбачено 236 тис. грн з державного бюджету.
У 2024 році на поточний ремонт спрямували 221 тис. грн. Всього торік на утримання мережі автомобільних доріг Волині з держбюджету виділили 469 тис. грн, ще 12,8 тис. грн надали місцеві органи влади.
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