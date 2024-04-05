На Волині почали ремонтувати дороги після зими. Локації





Поточний ремонт розпочали щойно настали сприятливі погодні умови. Роботи планують завершити до 15 травня, повідомила у коментарі Оксана Михальчук.



Станом на сьогодні ремонтні бригади працюють на дорогах:



М—07 Київ — Ковель — Ягодин;



М—19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече;



Н—22 Устилуг — Луцьк — Рівне;



Р–15 Ковель — Володимир — Шептицький — Жовква;



Т—03—02 Піща — Шацьк — Любомль — Володимир — Павлівка — Горохів — Берестечко — Козин — /М-06/;



Т—03—11 /Р—14/ — Седлище — Камінь-Каширський — Ковель — /М—19/ — Колодяжне — Локачі — /Н-17/;



Т—18—02 /М—07/ — Маюничі — Велика Осниця — Красноволя — Колки — /Р-14/ — Копилля — Рожище — Торчин — Шклинь — /Н-17/.



Перекриття руху як такого немає — одна смуга завжди вільна.



На балансі Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області налічується 20 автомобільних доріг державного значення , загальною протяжністю 1793,3 км.



На утримання цих автошляхів у 2025 році передбачено 236 тис. грн з державного бюджету.



У 2024 році на поточний ремонт спрямували 221 тис. грн. Всього торік на утримання мережі автомобільних доріг Волині з держбюджету виділили 469 тис. грн, ще 12,8 тис. грн надали місцеві органи влади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вибоїни, тріщини та інші деформації почали ліквідовувати на 7 автошляхах державного значення Волині.Поточний ремонт розпочали щойно настали сприятливі погодні умови. Роботи планують завершити до 15 травня, повідомила у коментарі misto.media фахівчиня зі зв’язків з громадськістю Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській областіСтаном на сьогодні ремонтні бригади працюють на дорогах:М—07 Київ — Ковель — Ягодин;М—19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече;Н—22 Устилуг — Луцьк — Рівне;Р–15 Ковель — Володимир — Шептицький — Жовква;Т—03—02 Піща — Шацьк — Любомль — Володимир — Павлівка — Горохів — Берестечко — Козин — /М-06/;Т—03—11 /Р—14/ — Седлище — Камінь-Каширський — Ковель — /М—19/ — Колодяжне — Локачі — /Н-17/;Т—18—02 /М—07/ — Маюничі — Велика Осниця — Красноволя — Колки — /Р-14/ — Копилля — Рожище — Торчин — Шклинь — /Н-17/.Перекриття руху як такого немає — одна смуга завжди вільна.На балансі Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області налічується 20 автомобільних доріг державного значення , загальною протяжністю 1793,3 км.На утримання цих автошляхів у 2025 році передбачено 236 тис. грн з державного бюджету.У 2024 році на поточний ремонт спрямували 221 тис. грн. Всього торік на утримання мережі автомобільних доріг Волині з держбюджету виділили 469 тис. грн, ще 12,8 тис. грн надали місцеві органи влади.

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