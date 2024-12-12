До Луцька вперше прибув потяг з Коломиї

До Луцька вперше прибув потяг з Коломиї
До Луцька вперше приїхав пасажирський потяг регіонального сполучення Коломия — Івано-Франківськ — Львів — Луцьк. Він почав їздити за цим напрямком із 6 травня до Львова. Денний рейс об’єднав Прикарпаття, Галичину та Волинь.

До Луцька цим рейсом прибув 21 пасажир, розповів Суспільному заступник начальника моторвагонного депо "Тернопіль" Ігор Гриців.

З його слів, вартість квитка сполученням Коломия — Луцьк становить 210 гривень.Час відправлення з початкової станції у місті Коломия о 06:55 та прибуття до кінцевої станції у Луцьку о 14:20. У зворотному напрямку — зі станції Луцьк о 15:17 та прибуття на кінцеву станцію в Коломию 22:35.

"Даний потяг називається Песса. Другий клас сидіння. В даному потязі знаходиться система акліматизації. Є бездротова зарядка смартфонів, біотуалет, пандус для людей з інвалідністю", — каже Ігор Гриців.
До Луцька вперше прибув потяг з Коломиї

Цей потяг щопонеділка, щовівторка і щосереди їздитиме лише до Львова, у решту днів тижня курсуватиме аж до Луцька.

Лучанки Анна та її мама Юлія їдуть на чемпіонат України зі спортивного орієнтування до Івано-Франківська. Дівчина каже, що квиток купувала через додаток "Укрзалізниці" по студентському, тому вийшло вдвічі дешевше — 115 гривень.

"Раніше було з пересадками, треба було поїхати до Львова і там пересісти. Це була електричка. Це я пам’ятаю, коли я була меншою. Потяг полегшить добирання для студентів, спортсменів до Івано-Франківська", — каже пасажирка Юлія Мороз.

У потязі лише один вагон, є 95 місць для пасажирів, каже заступник начальника моторвагонного депо "Тернопіль" Ігор Гриців.
До Луцька вперше прибув потяг з Коломиї
До Луцька вперше прибув потяг з Коломиї

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Теги: Луцьк, потяг, Коломия
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